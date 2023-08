Eu am trecut în acest week-end. Am fost la Galați și am mers și pe pod. Am văzut unele articole care spuneau că sar camioanele în Dunăre de la denivelări și așa mai departe... Eu înțeleg exagerările și înțeleg că sunt anumite denivelări cauzate de următorul lucru: la anumite temperaturi, există restricții de tonaj. Asta e. Nu e doar pe podul de la Brăila, ci peste tot. Nu au fost respectate, înțeleg. S-a ajuns la acele denivelări pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila cauzate de nerespectarea restricțiilor. Asta e ca și iarna, când dă CNAIR anunțuri de drum închis și sunt niște domni care merg și după aceea cer să vină să-i salveze statul român. Cam așa e și aici - mai trebuie să și respectăm anumite reguli”, spune Sorin Grindeanu.

El precizează că lucrările de la podul de la Brăila sunt în garanție: „CNAIR știe ce are de făcut, astfel încât să fie remediate”.

„A plecat, așa, o nebunie tot de la podul de la Brăila. A anunțat cineva pe internet că luni se circulă 24 din 24. Lumea era revoltată că există acele restricții și că de ce așteptau. Dacă plecăm după unele anunțuri de pe internet făcute de unii și de alții, atunci nu ar trebui să fim revoltați. Ar trebui să urmărim anunțurile oficiale”, încheie Grindeanu.

Podul peste Dunăre de la Brăila a fost închis circulației auto în noaptea de luni spre marți. Șoferii fie au stat la coadă până dimineața, fie au fost nevoiți să treacă Dunărea cu bacul. Ei s-au declarat revoltați și au susținut că podul trebuia să fie deschis în minivacanța de Sf.Maria.