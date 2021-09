Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că "singurul blat" pe care îl are conducerea partidului este cu votanţii săi.



Întrebat cum răspunde acuzaţiilor venite din partea opiniei publice potrivit cărora PSD a făcut blat cu preşedintele Klaus Iohannis pentru ca moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR să nu ajungă la vot, Grindeanu a spus: "Hai să mergem pe logică inversă. Singurul blat pe care îl are conducerea PSD îl are cu cei care l-au votat. Nici cu unii, nici cu alţii (nici cu PNL, nici cu USR PLUS - N.R.). Şi atunci vă spun următorul lucru - dacă am fi făcut altceva, am fi mers înainte pe ce zic domnii ăştia de la USR, care ne spun fără să se ascundă - haideţi, domnilor de la PSD, ăştia pe care v-am înjurat timp de 4 ani, veniţi şi votaţi ceva, noi nu v-am consultat, e adevărat, dar veniţi şi votaţi chestia asta, că după aia noi vrem să ne întoarcem cu ăştia de la PNL. Păi nu am fi fost noi pe blat cu USR atunci? Nu se poate aşa ceva. Trebuie să ieşim din toată această logică strâmbă".



Grindeanu a menţionat că social-democraţii nu au avut discuţii sau negocieri cu cei de la PNL la niciun nivel pe tema moţiunii de cenzură.