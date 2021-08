Oficialul a precizat că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă privind continuarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

În plus, acesta a informat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, că programul va avea, în acest an, o valoare de 46,4 milioane lei.

Guvernul a adoptat hotărârea prin care este stabilit un buget în valoare totală de 501 milioane lei, în vederea implementării Programului pentru şcoli.

,,Este vorba de un program care vizează, în plus faţă de componenta deja cunoscută de lapte şi produse lactate - în valoare de 167 milioane lei, în plus faţă de componenta cunoscută de produse de panificaţie - în valoare de 181 milioane de lei, avem şi o componentă în valoare de 76 de milioane lei, care vizează fructe şi legume proaspete pentru elevii din şcolile din România. Până la incidenţa sumei de 501 milioane lei sunt măsuri educative", a explicat Sorin Cîmpeanu.



Ministrul a menţionat că va fi posibilă redistribuirea în colectiv a produselor neconsumate.



,,O prevedere pe care o consider foarte importantă în această hotărâre de Guvern este posibilitatea redistribuirii în colectiv a produselor neconsumate. Ştiţi că a fost o problemă cu ce se întâmplă cu acele produse care nu sunt consumate, nu sunt ridicate de elevi sau de părinţi. Hotărârea de Guvern prevede posibilitatea de redistribuire în cadrul colectivului", a mai precizat Sorin Cîmpeanu.