Un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) pentru Newsweek dezvăluie intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare programate pe 1 decembrie 2024. Studiul, realizat telefonic între 9 și 13 noiembrie pe un eșantion de 1.040 de persoane, indică o susținere majoritară pentru Partidul Social Democrat (PSD), aflat pe primul loc în preferințele alegătorilor, urmat de PNL, cu 20%.

Rezultatele sondajului privind intențiile de vot:

PSD – 31% PNL – 20% AUR – 16% USR – 12% UDMR – 5% SOS România – 5%

Pe lângă preferințele de vot, sondajul relevă și intențiile de participare la scrutin. Dintre cei intervievați, 64% au declarat că sunt siguri că vor vota, 23% probabil vor vota, 4% spun că probabil nu vor participa, iar 8% sunt siguri că nu vor vota.

Detalii metodologice

Sondajul CIRA a fost realizat la un nivel de încredere de 95% și are o eroare maximă de eșantionare de +/- 3,2%. Aceste date sugerează o susținere importantă pentru partidele mari, în special pentru PSD, dar și o potențială mobilizare ridicată a alegătorilor la urne.