Conform surselor cancan.ro, băiatul de bani gata a intrat în sevraj, se simte rău și este atent supravegheat de medici.

Vlad Pascu se află în arestul poliției, iar sursele susțin că starea acestuia nu este deloc bună. Dependent de droguri de la vârsta de 13 ani, beizadeaua de 19 ani a intrat, deja, în sevraj, iar reacțiile acestuia sunt uluitoare:

“Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au mărturisit sursele Cancan.

Raportul legiștilor: A consumat un cocktail fabricat de traficanți

Vlad Pascu, șoferul de 19 ani care a provocat carnagiul din 2 Mai, consumase un amestec din 6 substanțe interzise. Anunțul vine din partea specialiștilor de la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici (INML), care au finalizat analiza probelor de sânge.

Familia fetei ucise de șoferul drogat se teme de repercusiuni: „Polițiștii sunt mafioți, mână în mână cu Pascu”

Surse oficiale spun că experții au găsit nu mai puțin de șase substanțe psihoactive în organismul tânărului care, după ce le-a consumat, s-a urcat la volan și a ucis doi tineri în 2 Mai.



Testul inițial făcut de Poliție a arătat că acesta consumase cocaină, metamfetamine și amfetamine. Acum, specialiștii spun că, cel mai probabil, șoferul criminal nu a consumat șase droguri diferite, ci, pur și simplu, un cocktail fabricat de traficanți.



Raportul a fost trimis procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, care se ocupă de acest dosar.

Vlad Pascu riscă să fie pus acum sub învinuire și pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor psihoactive, pe lângă cele de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Noi detalii despre familia șoferului drogat. Om de afaceri: „Acest Pascu, din Bucuresti, este cel mai mare cămătar”