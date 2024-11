De asemenea, în cadrul interviului de la Realitatea Plus, sociologul Vladimir Ionaș a scos în evidență perturbările pe care această ascensiune le aduce în înțelegerea alegerilor, semnalând riscurile la care se expun politicianii care ignoră puterea rețelelor sociale, în special TikTok, ca platforme de influențare a opiniei publice.

Realitatea Plus: Cum a ajuns Călin Georgescu pe primul loc, detasat de restul?

Vladimir Ionaș: A rupt votul de la toate partidele politice. Nu e valabila asumptia ca ar fi rupt doar voturile doamnei Sosoaca, acolo era vorba de intre 7 si 9 procente. Nu, domnia sa a reustit sa atraga votantii care traditional votau toate partidele din Romania. Ceea ce este ingrijorator este faptul ca domnia sa pe TikTok si-a prezentat foarte clar viziunea asupra Romaniei cu alte state, asupra Federatiei Ruse, asupra modului in care ar trebuisa fie impartite lucrurile intr-o familie si asa mai departe, si cu toate acestea 22% dintre romanii care s-au prezentat la urne au considerat ca este candidatul cel mai potrivit pentru a-i reprezenta. Aici e marea problema, 22% plus voturile domnului Simion ne arata ca nu vorbim doar de acel bazin al suveranistilor, este un bazin mult mai mare care a acordat votul celor doi candidati. Intrebarea este cati dintre cei care s-au prezentat la urne considera la fel ca acestia, pentru ca este clar ca mai sunt astfel de votanti, ca un personaj precum domnul Georgescu reprezinta solutia pentru Romania.

Intrebarea este cat din electoratul PSD, de exemplu, considera acelasi lucru sau cat din electoratul PNL. Pentru ca s-ar putea sa avem surprize sa vedem ca mai exista votanti din randul celor doua partide care in al doilea tur sa se indrepte catre domnul Georgescu.

Pe de alta parte, pana la reusitele domnului Georgescu, partidele mari ar trebui sa-si faca o analiza referitoare la greselile si modul in care au vazut si au tratat aceste alegeri. Pentru ca in cazul PNL, cu exceptia judetului Giurgiu, Mehedinti si Maramures, in toate celelelate judete a subperformat, dar la modul extrem dureros.

Si în cazul PSD, cu exceptia Doljului, Oltului, judetelor din sud, au avut foarte mari probleme in a-si atinge nu electoratul, ci 50% din electorat. Deci e de vazut adca cele doua partide au considerat ca nu sunt importante aceste alegeri, sau pur si simplu nu au putut sub nicio forma sa-si convinga propriul electorat, care acum 5 luni i-a votat, ca reprezinta solutia. Pentru ca atunci inseamna ca avem o mare parte a electoratului din Romania care voteaza mai degraba un candidat care nu are nimic de-a face cu sistemul. Pentru ca in momentul de fata, partidele mari, inclusiv USR-ul, sunt oarecum privite de o mare parte a electoratului ca parte a sistemului, acel posibil blat intre PSD si AUR confirmat intr-o mare masura de domnul Simion, l-a facut pe domnul Simion sa nu mai fie vazut ca un personaj ca in afara sistemului, iar domnu Georgescu a aparut, pozitionandu-se astfel pe retelele sociale, cu o campanie pe care eu, repet, nu mi-o explic, atat de bine targetata si care a ocolit atat de bine oamenii care folosesc TikTok dar nu au aceleasi puncte de vedere precum domnul Georgescu, incat eu nu pot sa-mi explic cine a fost in spatele acestei campanii, ma indoiesc ca exista o companie privata care sa poata face o astfel de targetare.

Realitatea Plus: Politicienii care ignor aceste canale risca sa fie marginalizati iar servociile de informatii trebuie sa isi actualizeze mecanismele pentru era digitala.

Vladimir Ionaș: Din pacate nu au inteles ceea ce, spre exemplu ne-au aratat alegerile din Statele Unite. TikTokul poate avea, in momentul alegerilor, o influenta mai mare decat canalele mainstream. Lucrul acesta este conformat dupa alegerile din Statele Unite. Poti avea rezultate fantastice daca ai in spate un vehicul care sa stie sa tinteasca si sa coordoneze foarte bine informatiile pe care le trimiti pe retelele sociale, mai ales pe TikTok-ul de care vorbim. Sunt mesaje video, scurte, care ating anumite subiecte care sunt de interes pentru un numar foarte mare de oameni. A fost o campanie perfecta din punctul asta de vedere, as vrea sa stiu cine e in spatele campaniei pentru ca oamenii care lucreaza in domeniu acesta, care fac astfel de campanii peste tot in lume, spun ca ceea ce s-a intamplat acolo nu poate fi realizat natural sau cu ad-uri platite, este ceva mai mult.

Realitatea Plus: Pana la urma sunt foarte multi care au votat cu domnul Calin georogescu, nu puteau fi fraudate alegerile. Ceva ciudat, oamenii care l-au votat pe Calin Georgescu s-au decis in ultima saptamana. Ce s-a intamplat de i-a facut pe acest alegatori sa puna stampila pe Calin Georgescu

Vladimir Ionaș: Eu imi aduc aminte un interviu cu un general SRI in care zicea ca exista in serviciile de informatii instrumente pe care le folosesc pe retelele sociale, de inginerie sociala, in care influenteaza mase mari de oameni care sa ia o decizie pe care nu neaparat si-o doresc sa o ia. Intrebarea statului roman ar trebui sa fie urmatoarea: Aceasta actiune a fost demarata de Romania sau de alt stat. Asta e sonbira intrebare. Pentru ca daca e demarata de un alt stat, inseamna ca Romania a fost penetrata extrem de dureros.

A existat spirala tacerii. Am crezut ca aceasta spirala a tacerii este pe George Simion, iata ca a fost pe domnul Georgescu. Nu aveam cum sa identificam o eventuala spirala a tacerii pe domnul Georgescu atata timp cat domnul Georgescu a functionat numai sub radar, inclusiv pe TikTok si retelele sociale. Eu, de exemplu, nu l-am vazut niciodata pe domnul Georgescu. Alti oameni l-au vazut. Atata timp cat a avut aceasta campanie extrem de bine targetata, atata timp cat nu aparea in nicio dezbatere publica, atata timp cat aparea in raspunsurile libere ale cetatenilor referitoare la optiunile de vot, atata timp cat partidele principale se luptau intre ele iar domnul Georgescu nu a existat, nu aveam de unde sa intrevad o astfel de spirala a tacerii. Pe de alta parte, domnul Georgescu, de exemplu, pe un videoclip postat cu doua zile inainte de alegeri a facut in doua pe TikTok 5 milioane de vizualizari. Eu am intrebat foarte multi oameni care lucreaza in domeniul acesta al promovarii online pe retelele sociale, toti mi-au spus ca natural este imposibil sa obtii aceste cifre in doua ore.

Istoricul Adrian Cioroianu a comentat, la rândul său, pe marginea situației controversate legate de Călin Georgescu, subliniind că discuțiile purtate de presa internațională reprezintă doar o parte a problemelor cu care se confruntă România. Cioroianu a evidențiat că țara se află într-un moment delicat, afectată de un atac hibrid pe care nu îl înțelegem pe deplin, deși avem perspective politice și geopolitice asupra acestuia. El a pus accent pe incongruența deciziilor luate de Curtea Constituțională, care a permis candidatului Georgescu să rămână în competiție electorală, în ciuda antecedentelor sale discutabile, în schimb a interzis altui candidat să fie prezent pe buletinele de vot.

Realitatea Plus: Calin Georgescu a dovedit constant in anii trecuti ca este un sustinator al lui Vladimir Putin, s-a filmat si in aceasi ipostaza ca acesta, culmea, cand a inceput razboiul dintre Rusia si Ucraina. A postat un videclip in care face baie iarna, la fel ca si presedintele Vladimir Putin. Ati vazut cum ne vede presa din strainătate in acest moment, Florin Georgescu a declarat ca ar trebui sa orpim sustinerea financiara catre Ucraina si ca prima sa vizita externa va fi facuta la Vladimir Putin. Cum vedeti aceasta situatie?

Adrian Cioroianu: Ca vorbeste presa externa este cea mai mica dintre problemele noastre. Principala noastra problema este ca noi nu avem nicio explicatie la ceea ce ni s-a intamplat. Adica am avut o noapte in care, dupa toate aparentele, am fost subiectul si obiectul unui atac hibrid pe care nu il intelegem din punct de vedere tehnologic. Il intelegem din punct de vedere politic si geopolitic, ne dam seama cine ar avea de castigat, si panala urma nu este foarte limpede de unde a plecat toata aceasta poveste legata de personajul care a castigat alegerile, pentru ca exista totusi banuiala ca incercarea acesta de propulsare a personajului ar fi inceput totusi in tara, in incercarea de a afecta voturile lui Simion s-ar fi investit ceva, ar fi fost optimizate, sa zicem, performantele domnului Georgescu. Pentru ca este o intrebare pe care o pun: Curtea Constitutionala a exclus-o pe doamna Sosoaca, dar l-a lasat in cursa pe domnul Georgescu desi domnul Georgescu are antecedente prin tot felul de declaratii, mai grave decat Diana Sosoaca. Ori care este explicatia pentru aceasta eroare logica.

