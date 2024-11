Pieleanu a anticipat posibilitatea ca USR și partidele suveraniste să obțină scoruri semnificative. De asemenea, el a menționat că PSD ar putea amâna deciziile strategice până după alegeri, în timp ce PNL experimentează schimbări fundamentale, cu figuri cheie pregătite să preia gestionarea partidului într-o perioadă de tranziție complexă.

Realitatea Plus: Unde au gresit fiefurile PNL, PSD, ce s-a intamplat acolo de s-a ajuns a o astfel de rasturnare de situatie?

Marius Pieleanu: Sunt cauze multiple din nefericire pentru cele doua partide principale ale tarii pana acum si care nu au livrat candidatii pentru finala prezidentiala. Probabil ca va fi nevoie de o restetare structurala a celor doua partide, nu doar o simpla schimbare de management la varful conducerii, pentru ca lucrurile par a merge intr-o cu totul si cu totul alta directie pe care din nefericire, si o spun asumandu-mi profesional cu amaraciune chestia asta, nici noi sociologii nu am putut-o sesiza la momentul oportun, de pilda nimanui nu i-a dat scor atat de mare pentru domnul Georgescu in niciun fel de sondaj preelectoral, asta e problema noastra, a profesiei, de ce nu am putut sa sesizam lucruile astea, dar, dupa cum spunea un bun prieten al meu, se pare ca tehnologia a invins sociologia, din pacate e adevarat. Altfel sigur ca nu ne putem astepta la o confirmare de sondaje preelectorale pentru Parlament.

In opinia mea, ne asteptam la un recul de vot pentru cele doua partide duminica viitoare, in principiu USR ar trebui sa inregistreze un scor mai mare decat cel de pana acum, dat fiind faptul ca propriul sau candidat s-a calificat in turul doi. Probabil ca si partidele suveraniste vor intregistra un scor bun, si nu numai AUR ci si doamna Sosoaca. Ma astept ca voturile primite de domnul Georgescu sau macar o parte importanta din ele, tinand cont de faptul ca dansul nu are partid, sa mearga la partidul doamnei Sosoaca, nu la domnul Simion. Drept urmare e posibil sa avem un pol suveranist extrem de consistent in Parlamentul Romaniei, el poate urca pana la 25%, poate chiar mai mult, si acum daca ne uitam pe tabloul rezultatelor de ieri si adunam toti candidatii suveranisti o sa vedem un scor foarte mare care pana la urma ar trebui sa ne ingrijoreze.

Sigur, democratia este democratie, votul e suveran, poporul este suveran, dar in planul extern s-ar putea ca acest pol suveranist sa ne creeze probleme pentru ca Romania are niste angajamente de la care nu se poate abate si sper eu sa ramana in continuare ferme. Altfel sigur ca este din nou o criza de resurse la nivel de partide politice

Realitatea Plus: Cum va arata situatia pentru cele doua partide?

Marius Pieleanu: Partidul Social Democrat, asa cum ii stiu eu, probabil ca vor amana o decizie pana dupa alegerile din turul doi, vorba domnului Dumbrava „sa vedem cum se aseaza statul” – probabil vor merge pe aceasta cheie, sa vedem cum se aseaza, cine va fi presedinte, pentru ca una este sa fie presedinte doamna Lasconi, alta e sa fie presedinte domnul Georgescu. Sunt linii ideologice fundemental diferite, si care implic a tara ca atare, natiunea, nu numai un partid sau altul Deci la PSD ma astept sa fie o amanare a luarii deciziei finale pana dupa alegerile din turul doi. E posibi ca președintele Ciolacu sa ramana pe pozitie de prim ministru, dar dupa alegerile parlamentare, daca intr-adevar dreapta va fi relativ consistenta, prin dreapta inteleg USR si PNL in principiu, cu principalul jucator USR de data asta, sa construiasca si o posibila majoritate guvernamentala pentru viitor. Daca se vor intelege, ca acolo lucrurile sunt destul de complicate.

La PNL au inceput adevarate miscari tectonice, de-a dreptul, din punct de vedere politic. Probabil ca domnul Bolojan impreuna cu Dan Motreanu a inregistrat un scor foarte bun pentru Nicolae Ciuca, ei vor prelua managementul asta de tranzitie, pentru ca nu poti sa faci o reforma structurala intr-un partid care este in reforma structurala.

