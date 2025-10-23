De partea cealaltă, soldații au crezut că echipajele de agenți fac și ele parte din exercițiul militar, așa că au început să tragă cu muniție de antrenament spre polițiști.

La rândul lor, polițiștii au crezut că atacul este unul serios, așa că au ripostat, însă cu muniție reală. Unul dintre soldați a fost împușcat, moment în care ofițerii și-au dat seama că este vorba de o confuzie și au oprit exercițiul. Soldatul a fost dus de urgență la spital.

Scenariul simulează situația atacării unui stat membru NATO și modul în care Germania ar interveni în ajutarea acestuia și se desfășoară în 12 orașe bavareze.