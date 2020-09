Situație gravă în Prahova: nu mai sunt locuri la ATI

Ca si in urma cu o luna, cand s-a repetat aceasta situatie, bolnavii vor fi redirectionati catre alte judete, care au locuri la ATI sa-i primeasca. Intre timp, un spital privat din Baicoi s-a decis sa fie desemnat spital suport Covid-19.

Prahova este lovit de al treilea val de imbolnaviri, astfel ca cel 250 de locuri de la ATI nu sunt suficiente. Ingrijorator este si faptul ca varsta pacientilor care ajung in spitale a inceput sa scada, in ultima perioada fiind inregistrate cazuri ale unor pacienti cu varste intre 30 si 39 de ani.

In plus, autoritatile sunt in alerta acum ca urmare a inceperii scolii, riscul infectarii cu virusul SARS-CoV-2 fiind in crestere.

Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, ieri, ca in judetul Prahova s-au inregistrat 42 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore.

De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judet s-au inregistrat 5261 de cazuri confirmate de coronavirus.