Sistemul pune noi presiuni asupra dosarelor lui Călin Georgescu. Procurorii analizează mesajele liderului suveraniștilor

Publicat 22 mai 2025, 09:48 Actualizat 22 mai 2025, 09:53 Sursă Realitatea PLUS

Sistemul recurge la noi presiuni asupra dosarelor lui Călin Georgescu! Parchetul General analizează dacă va extinde ancheta după declarațiile lui Călin Georgescu de la TV. Liderul suveranistilor se află sub control judiciar, după cele trei dosare deschise pentru cele șale infracțiuni, nesusținute cu probe sau documente de către procurori. Doar câteva săptămâni au mai rămas din cadrul controlului judiciar, iar procurorii trebuie să decidă ce altă măsură vor dispune.

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