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Sistemul pune noi presiuni asupra dosarelor lui Călin Georgescu. Procurorii analizează mesajele liderului suveraniștilor

Sitemul pune noi presiuni asupra dosarelor lui Călin Georgescu

Sitemul pune noi presiuni asupra dosarelor lui Călin Georgescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 mai 2025, 09:48
Actualizat22 mai 2025, 09:53
SursăRealitatea PLUS

Sistemul recurge la noi presiuni asupra dosarelor lui Călin Georgescu! Parchetul General analizează dacă va extinde ancheta după declarațiile lui Călin Georgescu de la TV. Liderul suveranistilor se află sub control judiciar, după cele trei dosare deschise pentru cele șale infracțiuni, nesusținute cu probe sau documente de către procurori. Doar câteva săptămâni au mai rămas din cadrul controlului judiciar, iar procurorii trebuie să decidă ce altă măsură vor dispune. 

Procurorii de la Parchetul General analizează dacă se va extinde urmărirea penală a lui Călin Georgescu pentru o presupusă încălcare a măsurii preventive de control judiciar.

Liderul suveraniștilor este sub această măsură încă din luna februarie, când au fost deschise cele trei dosare penale pentru șase acuzații extrem de grave ce nu au fost dovedite nici cu probe, nici cu argumente concrete de către procurori, spun magistrații. Acest lucru reiese și din ultimele motivări ale judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 1.

Surse Realitatea PLUS spun că această anchetă s-ar putea extinde și în cele din urmă măsura controlului judiciar s-ar putea modifica cu una mult mai dură, deoarece Călin Georgescu ar fi încălcat o măsură din controlul judiciar. Însă, procurorii trebuie să dovedească acest lucru cu argumente, dar și cu probe solide.

Mai sunt doar câteva săptămâni până când măsura controlului judiciar va expira, însă până atunci Călin Georgescu trebuie să respecte o serie de măsuri stricte precum: să nu părăsească țara; să se prezinte la secția de Poliție ori de câte ori este chemat, să se prezinte în instanță ori de câte ori este citat și să nu facă declarații care ar putea să îi schimbe încadrarea juridică a faptelor.

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