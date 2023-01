Fotografiile publicate joi pe rețelele de socializare arată că un sistem de rachete Pantsir a fost instalat pe acoperișul unei clădiri cu opt etaje, folosită de ministerul rus al Apărării, relatează Ziaruld e Iași.

Russians reportedly trying to install Pantsir-S1 air defence system on the roof of a house in Moscow, Teterinskiy Pereulok, 8. pic.twitter.com/7MIXBUDmcp