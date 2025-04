'Directiva privind salariul minim adecvat este o legislație deosebit de importantă. Această directivă nu este doar un text legislativ - reprezintă un colac de salvare pentru milioane de lucrători care se luptă să își acopere nevoile de bază. Este esențială pentru creșterea salariilor în întreaga Uniune, reducerea inegalităților salariale și combaterea sărăciei în muncă. În plus, majoritatea covârșitoare a lucrătorilor din 19 state membre vor avea parte de o negociere colectivă mai puternică pentru a obține salarii și condiții de muncă mai bune', se arată într-un comunicat al organizației sindicale, transmis joi AGERPRES.



În România, Directiva a început deja să aibă efecte pozitive, devenind un instrument esențial în lupta pentru un trai decent. Mișcarea sindicală a utilizat-o ca punct de sprijin în dialogul social și în revendicările adresate Guvernului, cerând o majorare semnificativă a salariului minim, menționează CNS Cartel Alfa. Această cerere nu este una arbitrară, ci se bazează pe criterii obiective și pe un principiu recunoscut la nivel european: 'pragul de decență dublă'. Acest principiu stabilește că salariul minim trebuie să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu brut național și 60% din salariul median brut.



Potrivit sursei citate, aplicarea acestor criterii la contextul actual din România arată că salariul minim ar trebui să crească cu aproximativ 35-40% față de nivelul actual pentru a permite lucrătorilor un trai cu adevărat decent. Aceasta înseamnă mai mult decât acoperirea nevoilor de bază - înseamnă acces la servicii de sănătate, educație și locuință decentă, susțin sindicaliștii.



'În prezent, România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cei mai mulți angajați care, deși muncesc cu normă întreagă și au contracte legale, nu câștigă suficient pentru a duce un trai decent, se află sub pragul sărăciei. Directiva oferă un cadru legal pentru a corecta această inechitate profundă și pentru a susține o creștere sustenabilă și echitabilă a salariilor. Ea oferă sindicatelor o bază clară de acțiune și un argument solid în fața decidenților politici, care nu mai pot ignora nevoia urgentă de reformare a politicii salariale. Astfel, Directiva nu este doar o inițiativă europeană cu impact general - este un instrument real de schimbare, cu efecte directe asupra vieții a milioane de lucrători români', atrage atenția CNS Cartel Alfa.



În opinia reprezentanților sindicali, beneficiile economice ale Directivei sunt, de asemenea, semnificative. Prin promovarea unor salarii mai bune, Directiva stimulează cererea internă, contribuind la stabilizarea economiei în perioade de instabilitate pe piețele de export. Acest tip de dezvoltare salarială dinamică este esențial pentru menținerea stabilității economice și promovarea progresului social.



'Tocmai de aceea, opinia recentă exprimată de avocatul general Emiliou în cazul Danemarca vs. Parlamentul European și Consiliul este profund îngrijorătoare. Dacă această opinie va fi urmată, va anula speranțele atâtor oameni pentru o viață mai bună și ar submina în mod serios sprijinul lucrătorilor pentru proiectul european. Opinia juridică alternativă prezentată de CES (ETUC) explică de ce opinia avocatului general este fundamental eronată, deoarece ignoră principii bine stabilite în dreptul european, care recunosc valoarea muncii decente, a negocierii colective și a autonomiei partenerilor sociali', au mai transmis reprezentanții Cartel Alfa.



Potrivit sursei citate, Uniunea Europeană se bazează pe democrație, drepturile omului și statul de drept - iar aceasta trebuie să fie capabilă să protejeze și să promoveze salarii decente și negocieri colective. Capitolul privind politica socială din tratate trebuie înțeles ca având un rol de echilibru în raport cu puterile economice ale UE.



'Chiar Curtea de Justiție a UE a confirmat că Uniunea nu are doar un scop economic, ci și unul social - tratatele trebuie interpretate ca un tot unitar. Politicile economice nu pot submina obiectivele sociale ale Uniunii. Ea urmărește să protejeze și să promoveze salarii decente și negocieri colective, asigurând astfel un standard de viață echitabil pentru lucrătorii din întreaga Europă', se mai arată în comunicat.