George Simion a explicat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că nu va da curs invitației de a participa la o nouă întâlnite privind reunirea forțelor suveraniste, la școala de vară a SOS de la Poiana Brașov, pentru că ar decredibiliza imaginea partidului său într-un moment electoral delicat.

"Eu nu pot să răspund unor invitații care sunt mai mult ultimatumuri, că am auzit apeluri de genul că dacă nu mă duc la întâlnire, membrii AUR să migreze la SOS. Eu nu pot să mă duc la tabăra de vara a SOS de la Poiana Brașov, pentru că acolo am înțeles că este invitat și ambasadorul Rusiei.

Eu nu pot să decredibilizez o formațiune politică de succes, care în condițiile vitrege ale comasării alegerilor a reușit, de bine, de rău, să obțină 15% și să aibă reprezentanți în toate consiliile locale și județene. De asta este foarte important cu cine ne întâlnim, este foarte important să nu emitem idei de genul ieșirea din NATO sau Uniunea Europeană, idei pe care noi nu le susținem și este important cu cine ne asociem, este o lecție pe care am învățat-o din ultimii 4 ani de politică. (...) Nu am făcut alianțe cu Pro România și bine am făcut, pentru că Ponta s-a întors la matcă, în PSD, unde era de fapt, dar a fost trimis să ne decredibilizeze. Nu știu ce relații mai are cu dl. Coldea, cu dl. Dâncu, acest nou președinte al PSD Cluj, care-l ține aproape pe dl. Ponta.



Sunt de acord și cred în ideea unirii forțelor suvernaiste, noi am lansat primul apel în luna martie, vom avea o conferință într-un loc care impune respect, Parlamentul României, cu toate forțele suveraniste care vor dori să vină, întâlnire pe 27-2 august la Palatul Parlamentului. Cine vrea să meargă la întâlnirea cu ambasadorul Rusiei, se poate duce," a afirmat Simion la Culisele Statului Paralel.