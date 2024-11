În urma accidentului de muncă care l-a lăsat fără un picior, Silviu Prigoană a intrat în moarte clinică. Asta, pentru că anestezistul i-a greșit doza. În perioada respectivă, afaceristul lucra ca frigotehnist la o fabrică din Gherla, județul Cluj, și căzuse într-o mașină de tocat.

„Eu cand mi am taiat piciorul aveam 21 de ani si tata a stat cu mine doua luni in spital. Eu cand mi am revenit din prima operatie tata era brunet si a doua zi dimineata avea parul alb si credeam ca are parul alb. Ce soc a avut tata intr-o noapte a imbatranit.

Aveam priciorul prins intr-o masina de tocat , da da da se chinuiau sa dea piciorul inapoi. I- am spus medicului da-mi mie , ii era frica sa vina sa mi taie piciorul si mi-am taiat eu singur tendonul.

Am avut trei operatii trei anestezii Nu aveau sa imi faca anestezie decat o data la luna si ei imi faceau saptamanal. Ultima data anestezisul a dat o de gard. Opt zile am fost in moarte clinica. Eram tanar si mi-am revenit” a povestit omul de afaceri în cadrul unui podcast.