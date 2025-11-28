Predoiu a criticat minciuna, oportunismul, lipsa de criterii și incompetența politicienilor, în special în contextul validării lui Moșteanu în funcția de ministru, deși acesta nu ar fi îndeplinit condițiile elementare de studii și alte cerințe profesionale. Predoiu a subliniat că Moșteanu a fost propus printr-un lanț de compromisuri, fiind o rușine pentru armata română și o palmă dată militarilor loiali și veteranilor.

El a mai afirmat că accesul la informații clasificate i-a fost garantat doar pentru că este ministru, deși parlamentul și președintele au validat această situație fără o evaluare reală.

Mai mult, acesta a criticat implicarea unor lideri politici precum Fritz și Bolojan, care, în opinia sa, nu impun criterii serioase pentru politruci. Silviu Predoiu a descris acest caz ca o dovadă clară a mediocrității și oportunismului care sufocă sistemul politic actual, explicând astfel de ce România este pe ultimul loc în UE la aproape toate criteriile relevante.

„Domnul Moșteanu n-ar fi putut fi niciodată ofițer în MApN. Pentru că ofițerii trebuie să aibă facultatea absolvită cu diplomă de licență. Domnul Moșteanu n-ar fi obținut niciodată autorizația de acces la informații clasificate, pentru că ar fi picat la verificările prin care trebuie să treacă un ofițer (”confirmarea pregatirii in scolile, universitatile si alte institutii de invatamant urmate de titular, de la implinirea varstei de 18 ani”). Din fericire pentru domnia sa, accesul la informații clasificate îi este garantat, pentru simplul fapt că este ministru. Pentru că așa este la noi – standardele sunt pentru căței.”, a scris Silviu Predoiu pe Facebook.

Declarațiile lui Predoiu denunță că „România Onestă” este doar un slogan gol, iar scena politică românească este dominată de oameni fără pregătire și viziune, interesați doar de propriile orgolii și interese.