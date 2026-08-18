Și-a construit singur un limitator de viteză pe o stradă din Cluj. Poliția Locală îl caută pentru a-l amenda

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 12:39

Un bărbat din Cluj-Napoca și-a construit singur un limitator de viteză pe strada Remetea, fără să aibă aprobarea autorităților. Intervenția făcută direct pe carosabil a fost filmată, iar imaginile au ajuns rapid în spațiul public. După apariția acestora, zona a fost verificată de reprezentanții municipalității. Echipele trimise la fața locului au desființat limitatorul și au readus strada la starea inițială.

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