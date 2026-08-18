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Locale· 1 min citire

Și-a construit singur un limitator de viteză pe o stradă din Cluj. Poliția Locală îl caută pentru a-l amenda

Limitator de viteză în Cluj

Limitator de viteză în Cluj

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 12:39

Un bărbat din Cluj-Napoca și-a construit singur un limitator de viteză pe strada Remetea, fără să aibă aprobarea autorităților. Intervenția făcută direct pe carosabil a fost filmată, iar imaginile au ajuns rapid în spațiul public. După apariția acestora, zona a fost verificată de reprezentanții municipalității. Echipele trimise la fața locului au desființat limitatorul și au readus strada la starea inițială.

Poliția Locală îl caută pe bărbat

Polițiștii locali încearcă acum să îl identifice pe cel care a realizat lucrarea. După ce va fi găsit, bărbatul ar urma să fie sancționat pentru intervenția neautorizată asupra domeniului public. Viceprimarul Dan Tarcea a transmis că nimeni nu poate modifica străzile orașului după bunul plac, indiferent de motiv. Acesta le-a cerut clujenilor să anunțe autoritățile atunci când observă astfel de lucrări făcute fără aprobare.

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