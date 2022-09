"Luați kit-urile de prim ajutor de la mașini. Băieți, nu râdeți. Cereți-le soțiilor, fetelor, mamelor voastre absorbante și tampoane. Cele mai ieftine. Știți pentru ce sunt tampoanele? Pentru a opri sângerarea. Introduceți tampoanele direct în rana provocată de glonț și asta e tot! Tamponul începe să se umfle și închide rana. Băieți, știu asta de la războiul cecen. Absorbantele sunt o necesitate", afirmă femeia-instructor, potrivit imaginilor video de pe Twitter.

A woman, who appears to be with long-term military experience, is giving instructions to mobiks on what to take with them. This includes everything that is not armour and uniform, that is, tourniquets, medicines, and women's pads. pic.twitter.com/2geWXw8gmq