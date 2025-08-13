Inspectoratul Județean de Poliție Alba a anunțat că la data de 13 august 2025, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Bucerdea Grânoasă, o persoană ar fi fost prinsă sub o remorcă.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce efectua activități agricole, a fost prins sub o remorcă.

Din păcate, bărbatul a suferit leziuni corporale incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragicul eveniment.