Nu s-au prezentat 3.047 de candidați, iar 21 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.



Potrivit unui comunicat al ministerului, citat de Agerpres, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în urma solicitărilor exprese, numărul candidaților prezenți la fiecare probă diferă.



Subiectele și baremul de corectare au fost publicate miercuri, la ora 15:00, pe site-ul de profil, conform procedurii.



Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi cu ultima probă scrisă, examenul la Limba și literatura maternă.



Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august, până la ora 12:00 (pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen). Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații au loc în aceeași zi (în intervalul orar 14:00 - 18:00), respectiv în intervalul 19 - 20 august.

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră încep examenele



Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială.



Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august.



Sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puțin media 6.



În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

Bacalaureatul, tot mai puțin atractiv pentru tineri: număr record de scăzut de candidați la sesiunea de toamnă