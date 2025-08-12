Dintre aceștia, aproximativ 18.200 provin din promoția curentă, iar restul de 12.000 din generațiile anterioare. Specialiștii pun scăderea pe seama lipsei de interes pentru continuarea studiilor și a dorinței tinerilor de a intra direct pe piața muncii.

„Diploma e doar o hârtie”

Unii elevi recunosc că nu au acordat prea mult timp pregătirii. „Am fost, m-am plimbat, m-am distrat. O lună am învățat, atât”, spune un absolvent. Un alt tânăr, frizer de doi ani, a mărturisit că s-a pregătit pentru bac ascultând piese ale rapperului Psihotrop, care abordează subiecte din literatura română. „Îmi trebuie bacul ca să pot deveni trainer și să predau meseria”, explică el pentru un post TV de știri.

Pentru alții, prioritatea este să câștige bani cât mai repede. „Ca toți băieții de vârsta mea: plec în Italia. Nu mi-am găsit încă de muncă, dar mă descurc”, spune un alt candidat, conform sursei citate mai sus.

Calendarul examenului

Sesiunea de toamnă a bacalaureatului a început pe 11 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, elevii au susținut proba obligatorie a profilului, iar miercuri urmează proba la alegere. Ultima probă, la Limba maternă, este programată pentru joi.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar notele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 26 august.