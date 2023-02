„Dupa accident am aflat de la milioane de oameni cum era la mine in masina, ce s a intamplat la mine in masina. Desi ei n-au fost acolo. Dar am aflat cu lux de amanunte, mi-au spus tot.

Acest linsaj la care a fost supus Huidu n-a mai fost întalnit de mult, tocmai pentru ca aveau ceva sa-mi reproseze din alte povesti si care s-au terminat asa. Îmi pare rau pentru ce s-a intamplat, nimeni nu-si doreste un accident, nu e o fapta pe care s-o urmaresti, sa o faci cu buna stiinta, decat daca ai oarece probleme, e greu sa creada cineva ca ai plecat cu gandul sa faci un accident cand aveai copii in masina, sotia.. s-a intamplat, a fost foarte rau pt familia mea, pentru mine, iar dezumanizarea care am fost tarat in..... in tot felul de ipoteze, a fost un punct negru pentru ei, nu neaparat pentru mine, pentru mine, da, pentru ca daca iei 10 oameni de pe strada... 9 dintre ei o sa zica ca e nebunul ala de Huidu. Dar eu stiu ce s-a intamplat. Eu stiu cum s-au petrecut lucrurile.

S-a intamplat un accident de circulatie. Pur si simplu un accident de circulatie groaznic din care cel mai important e, cum scrie prima dintre condamnari, suntem intr-o situatie paradoxala in care un grad mic de culpa a avut consecinte dezastruoase. Dar e un grad mic de culpa. La tribunal n-am pledat nevinovat, eu am pledat vinovat. Asta nu spune nimeni. Asa a fost. N-am stiut sa adaptez masina incat sa nu se intample ce s-a intamplat. Dar, repet, lucrurile au luat o razna după”, a povestit Huidu.