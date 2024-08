„Da, o cunosc de când era rezidenta mea. V-am spus, mii de rezidenți am instruit în 1993 când m-am întors din Franța, mi-au trecut aproape toți rezidenții de anestezie prin clinică. Aceste două colege au dat diploma europeană de anestezie și au luat-o, adică au obținut nota 10 și sunt printre cei câteva mii de colegi din Europa, care au dat același examen în Germania, Franța, la aceeași oră, cu aceleași subiecte secrete. Atât eu cât și doctorul Săndesc nu am intervenit în calitate de prieteni sau în calitate de apărători ai colegelor noastre. Noi am intervenit în calitatea pe care o avem de organe de conducere, să spunem, ale unei societăți profesionale și am făcut niște observații medicale. Deci, stopul respirator nu există, deci este o traduce, o neînțelegere a unei situații medicale. Ca să spui că oprirea unei doze mamut, care nu făcea nimic”, a declarat medicul Șerban Bubenek.