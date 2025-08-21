Tragedia din 2023

Accidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 19 august 2023, când Pascu, aflat sub influența cocainei, amfetaminei și metamfetaminei, a pierdut controlul mașinii și a lovit mortal două persoane, rănind alte trei. După impact, acesta a părăsit locul faptei și a fost prins câteva ore mai târziu, la Vama Veche.

Judecata a fost marcată de numeroase contestații, arată ziuaconstanta.ro. Judecătoarea inițială, acuzată de familiile victimelor de lipsă de profesionalism, a fost înlocuită. Procesul a fost dus la capăt de Carmen Claudia Berevoescu, președinta Judecătoriei Mangalia.

Pe durata procedurilor, Pascu a trimis un memoriu în care și-a exprimat regretul, însă rudele victimelor au cerut pedeapsa maximă, considerând că fapta ar fi trebuit încadrată la omor calificat.

Argumentele Curții de Apel

În motivarea deciziei, magistrații au explicat de ce nu au schimbat încadrarea juridică:

„Nu s-a putut demonstra că inculpatul a acționat cu intenția de a ucide. În condițiile probelor administrate, răspunderea sa privește ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, se arată în document.

„Accidentul rutier a avut caracter fortuit, imprevizibil, și nu unul voit.”

„Deși inculpatul s-a lăudat cu performanțele autoturismului și a condus sub influența substanțelor psihoactive, aceste elemente nu pot fi interpretate ca acceptare a rezultatului letal.”

Totuși, instanța a subliniat pericolul social ridicat al faptei, arătând că Pascu a condus cu viteză excesivă între două stațiuni foarte aglomerate, sub efectul drogurilor, producând o tragedie cu consecințe ireversibile.

Daune civile și cheltuieli judiciare

Curtea a menținut obligarea inculpatului la plata daunelor către familiile victimelor, dar a ajustat unele sume: de pildă, despăgubirea stabilită pentru Barzan Darius-Dumitru a fost redusă de la 50.000 la 20.000 de euro. Pascu, împreună cu părțile civile, va suporta și cheltuielile judiciare către stat.

Astfel, Vlad Pascu va executa 10 ani de închisoare, din care se deduce perioada petrecută deja în arest preventiv. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă și marchează finalul unuia dintre cele mai intens mediatizate procese din ultimii ani.