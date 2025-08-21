Vlad Pascu rămâne 10 ani după gratii după 2 ani de proces

Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului.

Tatăl Robertei Dragomir, una dintre victimele ucise de Vlad Pascu, a făcut declarații emoționante imediat după sentință, exclusiv la Realitatea PLUS.

„Eu am vorbit și ieri cu colegii dumneavoastră la 2 Mai, referitor la ce să ne așteptăm. Tot așa am fost întrebat...încă nu știam decizia doamnelor judecător de la Curtea de Apel Constanța. Să nu se deranjeze o anumită clasă a societății, să nu ne umilească și pe noi mai mult decât am fost în acești 2 ani. S-a rămas la prima decizie, cea care a fost dată pe fond în prima instanță de la Mangalia...deci, eu am spus-o încă de ieri. Ca un răspuns pentru oameni: într-un fel sau altul era de așteptat. Este păcat că așa ceva încă se mai întâmplă în România. Am mai spus-o și cu altă ocazie: legea este cu două unități de măsură...cei cu bani și oameni normali, adică modești. Acum ați înțeles.”, a declarat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, tânăra ucisă în teribilul accident.

Tatăl Robertei Dragomir este devastat de durere

Întrebat dacă este o condamnare corectă și dacă îi sunt suficienți lui Vlad Pascu 10 ani de închisoare pentru a-și remedia greșelile și pentru a se schimba, Cătălin Dragomir a spus: „Asta în niciun caz. În niciun caz! Acolo unde este în momentul de față, Vlad Matei Pascu, niciodată n-are să se schimbe. Nici de acolo, închis, nici în societate. De ce? Pentru că familia dumnealui.

Sentința care s-a dat este una mult prea mică. O sentință apropiată de realitate ar fi fost: minim 20 de ani, cât au avut acești doi copii care nu mai sunt printre noi. El după ce-și ispășește pedeapsa, această sentință dată, se va întâlni cu părinții lui...noi nu ne mai întâlnim cu copiii noștri niciodată.”

„Trebuie să mergem mai departe, mai avem un copil de crescut...atât familia mea, familia Dragomir, cât și familia lui Valentin Olariu. Trebuie să ne concentrăm toate puterile pe care le mai avem, să ne creștem copiii rămași...cât mai frumos posibil, exact cum i-am avut și pe ceilalți. Ce să zic, cu durere, dar tristețea va rămâne pentru totdeauna.”, a încheiat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.