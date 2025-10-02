1. Critica constantă și exagerată

Toți suntem sensibili la critică, dar într-o relație sănătoasă, feedback-ul constructiv este menit să corecteze comportamente, nu să desființeze persoana. Dacă partenerul tău te atacă frecvent, te compară cu alții și îți reproșează totul fără să recunoască lucrurile pozitive, acesta poate fi un semn că nu te apreciază pentru cine ești. Critica constantă poate ascunde dorința de a vedea în tine un ideal imaginar, ceea ce sugerează că poate căuta altceva în afara relației, scrie click.ro.

2. Lipsa aprecierii și validării

A fi validat în cuplu înseamnă a avea parte de recunoașterea eforturilor și calităților proprii. Partenerii care nu oferă acest tip de susținere și nu pot să îți recunoască valoarea creează un mediu emoțional nesigur. Dacă eforturile tale sunt ignorate și calitățile tale trec neobservate, este un indiciu că partenerul nu se conectează cu tine la nivel emoțional și, posibil, își dorește altă persoană cu care să simtă aprecierea reciprocă.

3. Descurajarea pasiunilor și a intereselor personale

Relațiile armonioase permit fiecărui partener să își urmeze pasiunile și să se dezvolte individual. Dacă partenerul tău ridiculizează hobby-urile tale, minimizează realizările sau încearcă să te schimbe pentru a se potrivi propriilor standarde, acesta este un semn că nu te acceptă complet. Dorința de a te controla sau de a te descuraja poate ascunde nevoia de a căuta altceva în afara relației.

4. Umilirea în fața altora

Glumele jignitoare sau comentariile umilitoare, mai ales în public, denotă lipsă de respect și empatie. Dacă partenerul tău ignoră sentimentele tale, te minimalizează și dă vina pe tine pentru supărarea provocată, aceasta poate fi o formă de manipulare și de distanțare emoțională. Umilirea publică repetată poate fi un semnal clar că afecțiunea sa reală pentru tine este limitată și că atenția sa se îndreaptă spre altcineva, scrie aceeași sursă.