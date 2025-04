Daca te intrebi daca prietena ta este cea potrivita, iata 10 semne care te vor ajuta sa decifrezi daca te intalnesti cu femeia care nu este facuta pentru tine:

1. Nu iti arata afectiune

Daca prietena ta nu reactioneaza in nici un fel la incercarile tale de a o atinge sau mangaia sau tu esti cel care are mereu initiativa de a o lua de mana sau de imbratisare atunci este clar ca ceva nu este in ordine. O relatie inseamna atat oferire cat si primire de afectiune insa n-ar trebui ca doar tu sa initiezi totul. In plus, demonstrarea afectiunii ar trebui sa vina in mod natural si nu sa para ca este obtinuta cu forpcesul.

2. Este refractara cand este vorba despre planurile comune de viitor

Tu incerci sa faci planurile de vacanta insa primesti un raspuns ezitant. Ea nu este dispusa sa faca ceva care necesita implicare pe termen mediu si lung. Sau renunta in ultima clipa sa mai mergeti impreuna la evenimentul pe care il planificaserati cu mult timp in urma. Toate acestea sunt semne clare ca nu are de gand sa se implice intr-o relatie de durata cu tine.

3. Iti distruge increderea in fortele proprii

In mod repetat da cu tine de pamant, iti corecteaza cele mai mici greseli, facandu-te sa intri mereu in defensiva, sa te simti lipsit de inteligenta si sa ai mereu sentimentul ca tot ceea ce faci este gresit.

4. Iti discrediteaza sentimentele

Iti spune ca atat ceea ce simti cat si opiniile tale sunt lipsite de sens si ca esti descalificat emotional doar daca te gandesti la astfel de lucruri. In acelasi timp insa, femeile care se comporta asa sunt foarte ostile cand ele sunt criticate si reactioneaza cu furie cand comportamentul lor este pus sub semnul intrebarii.

5. Demonstreaza un comportament psihotic

Daca se comporta isteric, isi baga nasul peste tot si te santajeaza emotional atunci lucrurile nu evolueaza in directia potrivita. Femeile care au probleme emotionale si se compota complet aiurea sau dau dovada de lipsa de rationalitate si demereaza actiuni fara sa se gandeasca deloc la consecinte nu sunt chiar cele mai bune partenere pe care si le-ar dori cineva.

6. Foloseste sexul ca pe o arma

Unele femei au tendinta de a utiliza sexul ca o modalitate de a obtine ceea ce vor. Daca doresc sa se intample ceva atunci stiu care este cea mai buna cale de a-si convinge barbatul sa faca cum vor ele este sa-i arate ca nu vor mai primi nimic in pat. Au inteles ca daca barbatul doreste atat de mult sa aiba parte de sex atunci trebuie sa se comporte corespunzator, in caz contrar sunt amenintati sau chiar pedepsiti prin deprivare de sex. Insa aceste femei nu realizeaza ca, daca se comporta astfel, nu fac decat sa-i oblige pe barbati sa caute alternative.

7. Nu este de incredere

Nu este onesta cu tine si, constant, descoperi ca-ti spune minciuni sau iti ascunde informatii astfel incat sa te afli in dezavantaj.

8. Te impiedica sa te intalnesti cu alti oameni pe care ii iubesti

Cand este timpul sa petreci timp de calitate cu alti membri ai familiei, brusc nu se simte bine, este prinsa in trafic, sau a primit sarcini suplimentare la birou. Pur si simplu nu-i face placere sa fie alaturi de ceilalti membri ai familiei tale si face tot posibilul sa te impiedice si pe tine sa petreci timp alaturi de ei.

9. Nu este sigura de ea

In mod secret iti verifica email-ul, cerceteaza istoria navigarii pe net sau iti analizeaza apelurile primite sau facute. Se simte amenintata daca discuti despre relatiile trecute, uraste ideea de a te intalni cu femei cu care esti prieten si, in mod constant, incearca sa te incuie cu intrebari de genul „Crezi ca sunt frumoasa?” si se supara indiferent de raspunsul primit.

