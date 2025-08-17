„În mod evident România, ca și alte țări din Europa, cheltuie foarte mulți bani în sprijinul Ucrainei. În mod evident, această chestiune a obosit populațiile. Indiferent ce credem noi și ce vorbesc politicienii la televizor, și modul în care îi fac vănd cuc oadă sau nu. E indiscutabil că marea majoritate a populației, cel puțin în Occident, este de acord că Rusia este agresorul și că Rusia este cea care trebuie blamată pentru treaba asta. Dar această populație care sprijină Ucraina de ceva vreme e cam sătulă. Și eu văd prea puțin vorbindu-se despre asta în media.

Trebuie să înțelegem că și populația din România, în marea ei majoritate, nu se ridică împotriva Ucrainei, nu vrea ca mâine Rusia să cucerească Ucraina, evident nu. Teoretic, sprijină Ucraina, dar s-a săturat de eforturile financiare, s-au săturat de obraznicia, care în ultima vreme s-a mai domolit, a liderilor Ucrainei, care erau extrem de obraznici în modul în care cereau ajutor, de parcă li se cuvenea, și asta nu se întâmplă numai în România. Eu am un prieten foarte bun, care stă în SUA din 88, până atunci a trăit în România, cu sovietici, și spunea anul trecut: „m-am săturat să bag banii din impozitele mele în povestea asta cu Ucraina. Nu iubesc rușii, sunt niște nemernici, au fost tot timpul, dar nu înțeleg de ce trebuie să cheltuim noi. Nu spun că are dreptate pe fond, spun că populațiile sunt obosite, și liderii trebuie să țină seama de această chestiune și să găsească o soluție rezonabilă care să oprească războiul, și vin cu tot felul de lozinci, care nu rezolvă problemele.

Vreau să fac două observații: Unu, Donald Trump este președintele SUA. Nu e președintele Ucrainei, nu e președintele României, nu e președintele Europei. Principala lui obligație este să aibă grijă de poporul american și de interesele SUA. Această abordare că este obligat la ceva este stupidă. Nu este obligat la nimic. Este obligat doar să aibă grijă de SUA și poporul american. Doi, este un om de afaceri de succes în domeniul imobiliar, este apropiat de mai multe feluri de afaceri: extracție, energie, apărare, și mai îndepărtat IT și farmaceutic, care este tradițional la democrați. Deci el are și interesul oamenilor de afaceri pe care îi are în spate, după ce are grijă de interesul americanilor. Nu cred că interesul lui astăzi este ca acest război să continue. Am văzut comentatori care spun că pentru producția de apărare americană, războiul a fost bun la început, acum s-a terminat. Trump a reușit să impună țărilor membre NATO cheltuieli de înarmare, ceea ce înseamnă că o mare parte a producției americane de armament e asigurată, ceea ce înseamnă că nu mai are nevoie de război. Cred că este vorba de faptul că este un om cu un ego fantastic. El a promis că va opri crimele, nu a promis că va da înapoi teritoriile Ucrainei” a spus Miron Mitrea.

Primirea pe care Trump i-a făcut-o lui Putin

„Eu văd cum se abordează problema asta. Mă uitam și la ce spunea președintele României, m-am uitat și la modul în care la conferința de presă s-au comportat von der Leyen și Zelenski. Au înțeles mult mai bine care este riscul discuției de mâine de la Washington. Se pot întâmpla lucruri mult mai grave mâine la Washington dacă nu înțeleg ce a transmis Donald Trump. Această teorie pe care Biden a avut-o tot timpul, că Ucraina trebuie ajutată să câștige războiul, este o chestie de progresiști, adică oameni care nu știu cum arată realitatea. Oricât de mult armament am da noi Ucrainei, Ucraina are un număr limitat de soldați, cam o treime din numărul de soldați pe care poate să îi folosească în luptă Rusia. Capacitatea Ucrainei de a câștiga acele teritorii fără armata din altă parte este nulă. Haideți să recunoaștem treaba asta. Și asta a spus ieri Trump: Rusia este o mare putere, Ucraina nu prea. Voi trebuie acum să țineți seama de realitatea din teren, și Rusia este obosită, și voi sunteți obosiți, hai să facem pace”, a conchis Miron Mitrea.

