Șeful SANITAS: Sistemul e de vină, nu oamenii

Viorel Hușanu: „Am avut toate simptomele: am debutat cu febră, dureri musculare, în gât, tuse; Toate simptomele le-am avut, cel mai greu în a treia zi. După care ușor, usor, sub tratament, mi-am revenit. Mi-am pierdut și gustul și mirosul. Absolut tot ce se poate descrie despre acest COVID mi s-a întâmplat mie. Îmi dau seama că nu este vina oamenilor, este vina sistemului. Și aseară m-au sunat de la DSP, aseară la 10, să îmi facă ancheta epidemiologică. Prima dată după 12 zile. Dar ei sunt depășiți numeric, nu fac față. Sistemul este de vină, nu oamenii. Într-adevăr, salvarea nu a venit la mine nici după 3 zile, de când am solicitat-o. Este cumplit, dar nu este vina oamenilor, ei sunt suprasolicitați.”