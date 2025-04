"Noi (Consiliul Concurenţei, n.r.), fanii plafonării n-am fost niciodată. Cred că a fost excesivă (...) Am introdus-o şi devreme - şi a fost bine că am introdus-o. Dar, în acelaşi timp, faptul că s-a plafonat pentru toată lumea, cred că a fost excesiv - şi au fost şi anumite probleme în piaţă, care au permis unora să câştige mulţi bani, posibil legal. Ne uităm şi noi dacă cumva s-a încălcat legea în perioada aia, dar din modul cum a fost gândită schema au fost posibilităţi de câştiguri legale, dar imorale, nejustificate din punct de vedere al oportunităţii. Deci, nu cred că trebuie să continue", a menţionat Bogdan Chiriţoiu, la Forumul Energiei, organizat de Financial Intelligence.

Și companiile au nevoie de sprijin, nu doar populaţia

"Am înţeles că domnul ministru spune că se lucrează la un plan de protejare a populaţiei care este vulnerabilă, ceea ce este absolut firesc. Mă bucur că domnul ministru a spus şi că se lucrează la un plan pentru companiile care sunt mari consumatoare de energie. Pentru că aici mi se pare că n-am gândit lucrurile foarte bine. Am mers pe ideea că populaţia o protejăm, noi protejăm pe cei care consumă mai puţin, deci bănuim că sunt mai săraci - şi la companii am făcut cam la fel, ceea ce la companii, logica e alta, deci trebuie să-i protejezi pe aceia care consumă mult, nu pe aceia care consumă puţin. Deci, aici cred că lucrurile nu au fost foarte bine gândite. Eu sper că vom avea măsuri pentru companiile mari consumatoare de energie şi electricitate şi gaz", a punctat Bogdan Chiriţoiu.