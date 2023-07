Hubert Thuma a declarat vineri că Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aflată în subordinea Ministerului Muncii, poate verifica azilele. În același timp, ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), a declarat, tot vineri, că vinovată în acest caz ar fi DGASPC Ilfov, aflată în subordinea CJ Ilfov, condus de Hubert Thuma (PNL). Budăi susține că nu intră în atribuțiile sale să închidă centrele sociale, ci că era responsabilitatea DGASPC Ilfov să verifice situația centrelor.

CE SPUNE ȘEFUL CJ ILFOV DESPRE CĂMINELE GROAZEI



„Nu vorbim de orori, vorbim de nereguli. DGASPC-urile nu au atribuții de control în centrele private. Cotrolul îl face ministerul muncii, prin AGEPIS, nu prin DGASPC. Am văzut interevenția lui și pur și simplu cred că nu este bine informat. AGEPIS-ul și ANEPIS-ul care sunt în subordinea dânsului. Ultimele controale au fost acum în iunie”.



sursa: declarații Hubert Thuma/Realitatea PLUS

„Ce putem noi face este să monitorizăm oamenii, dar doar în centrele în care aceştia sunt duşi de noi. DGASPC Ilfov are nişte centre care sunt în subordinea noastră, pe care le monitorizăm, le controlăm efectiv mereu (...) Legea ne obligă să nu avem mai mult de 50 de beneficiari într-un centru. Drept urmare, DGASPC Ilfov a fost să contacteze aceste servicii sociale de la furnizori privaţi. (...) De fiecare dată, prin DGASPC, noi am cerut note justificative despre cum se cheltuiesc banii şi toate aceste note justificative sunt la contractul pe care îl avem cu ei, dar drept de control nu avem (...) Aparent, totul părea în regulă. Noi am trimis control şi acum două săptămâni acolo, la unul dintre cele trei centre, la cel din Afumaţi (...) Am cerut, în primul rând, un control de la Consiliul Judeţean să văd dacă cei de la DGASPC şi-au îndeplinit datoriile de serviciu şi ce pot să vă garantez este că, dacă vreun funcţionar nu şi-a făcut treaba, va pleca. Vreau să aştept rezultatul anchetei Parchetului şi după aceea vom lua şi noi decizia ce vom face mai departe", a declarat şeful CJ Ilfov, potrivit agerpres.ro.

Declarația baronului de Ilfov vine după ieșirea lui Marius Budăi în conferință de presă după ședința de vineri de la Guvern.

”Noi nu avem posibilitatea să închidem centrele, noi punem informațiile la dispoziția DGASPC. Nu fac o pasare a vinei. Vă spun cum e legislația. Cel care contractează un serviciu, orice serviciu, și îl plătește lunar, are obligația să îl verifice. (…) Dacă eu aș fi fost președintele CJ Ilfov, acea persoană nu ar mai fi fost la conducerea DGASPC Ilfov, anchetat într-un dosar penal”, a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a anunțat vineri că „DGASPC era în contract cu aceste centre de asistență și lunar verificau ceea ce înseamnă respectare condiții minime. Cred că este necesar ca DGASPC să demareze un control. Am dat dispoziție ca prin ordine de prefecți la nivelul județelor țării să se formeze comisii cu DSP și DSVSA. (...) De ieri am dispus constituirea comisiei de disciplină pentru agenția pentru plăți și inspecție socială, și la Ilfov. Am luat act de solicitarea dlui premier privind demiterile. Am luat legătura cu dl ministru de Interne și cu dl Rafila. Nu mă voi opri doar la măsura asupra efectelor, ci și asupra cauzelor. (...) Se vor verifica toate centrele, nu va fi niciunul evitat.

La o zi după descinderea la căminele groazei din județul Ilfov, președintele CJ Hubert Thuma a transmis o declarație, în urmă cu o zi, după descoperirile terifiante făcute după descinderile de la „căminele groazei” din Voluntari, județul Ilfov.

„Condamn cu fermitate abuzul și neglijența în serviciu, în orice situație, în orice instituție.

Sunt indignat în urma informațiilor apărute în presă, după ancheta desfășurată la azilul din județul Ilfov!

Am intervenit ferm în această situație și am solicitat efectuarea de urgență a unui control la DGASPC Ilfov.

Este datoria noastră, ca societate, să protejăm viețile și sănătatea celor vulnerabili, iar cei responsabili de a verifica respectarea condițiilor legale trebuie să acționeze cu fermitate și să sancționeze orice abatere care pune în pericol viața acestor persoane.

Nu voi tolera ca cei mai în vârstă să fie tratați cu indiferență și cruzime.

Solicit să se ia măsuri prompte și eficiente pentru a ne asigura că astfel de situații să nu se mai repete niciodată! Așa cum am susținut mereu, bunicii noștri merită respect, compasiune și siguranță, iar eu voi face tot ceea ce îmi stă în putere ca ei să beneficieze de toate acestea”, a declarat Hubert Thuma.

Procurorii DIICOT au descins marți, 5 iulie, la mai multe adrese din Voluntari într-un dosar care vizează centrele de asistență socială privată. Oamenii legii au vizat două grupuri infracționale organizate care ar fi exploatat persoane cu dizabilități sau aflate în situații vulnerabile. Doi dintre suspecții cercetați în cazul căminelor de bătrâni de lângă București au fost arestați preventiv. Alți șapte au primit arest la domiciliu, iar doi inculpați se află sub control judiciar. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a anunțat deja că va retrage oficial acreditările pentru două dintre cele trei azile din Ilfov.