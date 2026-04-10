Șeful armatei germane: „Războaiele sunt determinate de informații!”

Potrivit demnitarului german câmpul de luptă a devenit aproape transparent, iar avantajul este de partea celor care procesează informațiile mai rapid.

Acesta atrage atenția totodată că fluxurile de date în timp real pot fi asigurate doar cu ajutorul tehnologiilor moderne: drone, sateliți și sistemele de supraveghere electronică.

În acest nou context, mișcările militarilor și al echipamentelor pot fi detectate mult mai repede, iar performanța armelor și a sistemelor tradiționale de luptă cade pe un loc secundar.