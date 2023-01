"Noi am gasit cateva firme olandeze pe etichetele aplicate produselor despre care vorbim. Distribuitori romani sunt destul de multi. Vom scoate in zilele urmatoare o lista a acestora pentru a putea verifica fiecare dintre loturile de produse cu aceleasi deficiente, Vom discuta inclusiv cu colegii din structurile Autoritatii Sanitar Veterinare pentru ca Regulamentul European 853 este obligatoriu la nivelul intregii comunitati europene, nu este facultativ la noi in tara si obligatoriu la altele.

La nivelul cantitatilor despre care noi avem informatii sunt convins ca sunt de ordinul zecilor pentru ca piata de astfel de produse din America de Sud este foarte mare. Am depistat ca acestia pun la comercializare in varianta proaspata aceste produs refrigerate cam cu o luna inainte ca acestea sa iasa din termenul de durabilitate minimala; sunt exportate catre Olanda, unde sunt congelate - lucru total interzis de regulamentul despre care va vorbeam - si repuse pe piata cu alte termene stabilite de catre olandezi.

Carne in general de vita din America de Sud in conditiile in care, daca producatorul roman ar vrae sa faca acelasi lucru pe o piata europeana cu siguranta nu ar putea sa o faca pe o piata europeana reglementata.

Ne-am axat pe produsele din carne. (...) Nu suntem foarte interesati de raspunsurile acestora (ale furnizorilor - n.r.). Acolo unde avem un act normativ clar, indiferent de obinia subiectiva a zonei operatorilor economici, nu ne poate fi opozabila. In schimb, vom notifica Comisia Europeana privind aceasta situatie pentru ca trebuie sa avem o lamurire transanta pentru o abatere flagranta", a afirmat Constantinescu, pentru Realitatea PLUS.

Intrebat daca romanii au mancat carne expirata de Revelion, el a raspuns ca din punctul de vedere al ANPC "da" pentru ca asa cum inspectorii sanitari au depistat pe etichetele produselor "acolo aparea ca termen 22 iulie 2021". "De la acel moment niciun alt operator economic nu poate prelungi acest termen. Termenul este stabilit de catre producator", a aratat seful ANPC.