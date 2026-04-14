Totodată, aceasta a scos în evidență faptul că atacurile israeliene asupra Libanului amenință negocierile dintre SUA și Iran. Peste 40 de țări iau în calcul formarea unei coaliții care să aibă ca scop redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Ursula von der Leyen: „Navigația trebuie restabilită în Strâmtoarea Ormuz!”

„Orice acord (n.r. între SUA și Iran) trebuie să răspundă îngrijorărilor ridicate de programul iranian de rachete nucleare și balistice și de acțiunile sale, precum blocarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz. Blocarea Strâmtorii Ormuz este extrem de dăunătoare, iar restabilirea libertății de navigație este de maximă importanță pentru noi. Suntem de asemenea îngrijorați de faptul că atacurile continuate asupra Libanului (n.r. ale Israelului) amenință întregul proces (n.r. de negocieri între SUA și Iran).

Nu va fi stabilitate în Orientul Mijlociu sau în Golf, în timp ce Libanul e în flăcări. În consecință, cerem tuturor părților implicate să respecte suveranitatea Libanului și să implementeze o încetare completă a ostilităților.”, a transmis Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.