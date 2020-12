Ședință la Primăria Capitalei pentru noi RESTRICȚII: Ce MĂSURI li se pregătesc bucureștenilor în prag de Sărbători

Vorbim despre o serie de restrictii care ar urma sa intre in vigoare dupa sedinta ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucuresti, in cadrul careia ar trebui sa fie adoptata o hotarare in acest sens.

La aceasta ora are loc o intalnire importanta la Primaria Capitalei, la care participa primarul general, Nicusor Dan, și prefectul Traian Berbeceanu la care participa reprezentantii supermarket-urilor si hipermarket-urilor.

De la ora 13:000 cei doi oficiali se intalnesc cu reprezentantii mall-urilor.

In cadrul acestor discutii se vor discuta mai multe masuri care ar putea sa fie luate in Bucuresti pentru a se limita raspandire coronavirusului. Asta si pentru ca urmeaza o perioada aglomerata in Capitala ca urmare a apropierii Sarbatorilor de iarna.

Printre masurile care ar putea fi luate in urma discutiilor de astaza se numara:

- renuntarea la cosurile mici de mana, iar in locul lor sa fie folosite carucioarele acre sunt mai mari si permit distantarea sociala mai ales in zona caselor de marcat, acolo unde se produc aglomerarile

- montarea mai multor dispensere cu dezinfectant

- sfatuirea clientilor sa poarte masca si sa pastreze distanta

In plus, in perioada urmat ne asteptam la mai multe controale din partea autoritatilor, si asta pentru ca in ultima vreme nu au mai fost chiar asa de multe. Controalele, practic, s-au relaxat. La fel au facut si clientii, lucru care nu a fost deloc in beneficiul oamenilor.