În cadrul ședinței de Guvern de mâine se vor discuta trei variante pentru legea de plată a pensiilor, iar varianta deja anunțată și abordată în primă lectură are șanse mici să rămână în picioare. Celelalte două variante sunt retrageri de maximum 35% inițial și plata pe maximum 7 ani, respectiv retrageri de 30% inițial și plata activului rămas în maximum 8 ani. Una dintre ultimele două variante va fi aleasă de premierul Ilie Bolojan, conform datelor noastre, având în vedere și că partidele din coaliție susțin o astfel de variantă, după ce prima a stârnit discuții aprinse.

În forma actuală, proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private prevede că se pot retrage maximum 25% din banii acumulați, iar plățile lunare până la suma integrală se pot întinde și pe 10 ani. În prezent, plata pensiilor private se face în baza unei norme ASF care arată că activul poate fi retras integral când se naște dreptul la pensie (atingerea vârstei de pensionare, invaliditate sau deces, caz în care activul merge la moștenitori) sau, eșalonat, pe 5 ani.

Între timp, a avut loc o întâlnire, la Parlament, la care au fost prezenți reprezentanți ai celor care au construit această lege (ASF și Ministerul Muncii), ai administratorilor de fonduri de pensii și ai sindicatelor și patronatelor, prin Consiliul Economic și Social (CES).

Marți a avut loc o altă întâlnire, organizată de Ministerul Muncii. Cel mai probabil, arată sursele citate, unde s-a propus varianta creșterii sumei forfetare la 35% din activ și a reducerii perioadei pentru plată la 7 ani, dar și cea a creșterii la 30% și a limitării perioadei de plată la 8 ani.

Ce spune proiectul actual

Amintim că pe masa Guvernului a ajuns un proiect de lege care reglementează plata pensiei private, act normativ care, de altfel, ar fi trebuit adoptat deja din urmă cu peste 13 ani, la trei ani de la debutul sistemului, așa cum prevedea chiar legea de înființare.