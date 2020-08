Secție nouă de ATI de la Spitalul Mioveni, inutilă din cauza lipsei medicilor. Salariul poate ajunge la 30.000 de lei

Spitalul Orășenesc din Mioveni, singurul spital de stat construit de la zero în ultimii 30 de ani, are nevoie urgentă de medici infecționiști și de ATI. Managerul spitalului are însă mâinile legate, pentru că, în perioada stării de alertă, posturile nu pot fi ocupate prin concurs.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol