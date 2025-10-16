Ann Angeletti, femeia în vârstă de 101 ani, alege să lucreze în continuare vreme de șase zile pe săptămână, la un magazin de bijuterii din New Jersey. Iar potrivit femeii, munca o ajută să rămână în viață!

„Dacă m-aș pensiona, aș muri! Nu pot să stau acasă”, a spus Ann Angeletii, potrivit informațiilor de la ABC 7.

Centenara continuă să lucreze la 101 de ani

Angeletti a spus că secretul ei pentru a rămâne în formă chiar și la această vârstă este faptul că are grijă de sine.

„Trebuie să te trezești, să faci duș, să mănânci, să ai grijă de tine. Trebuie să faci exerciții fizice iar dacă nu îți place ceva din viața ta, fă o schimbare”, a mai spus vârstnica.

Activitatea fizică o ajută să își mențină o stare de sănătate bună chiar și la această vârstă înaintată, iar faptul că îi face plăcere să meargă în fiecare dimineață la locul de muncă o ajută să își păstreze o stare de spirit bună, conform aceleași surse.