Prin abordarea lor în ceea ce privește relația cu propria frumusețe, franțuzoaicele demonstrează că încrederea în sine și acceptarea propriei individualități sunt cheia unei apariții impecabile. Capacitatea lor de a transforma orice imperfecțiune sau așa-zis defect într-un element de atractivitate constituie un adevărat exemplu de eleganță și stil personal, demonstrând că adevărata frumusețe nu constă în perfecțiune, ci în autenticitate și încredere.

Am fost învăţate până acum că anticearcănul este un produs de makeup fundamental în trusa noastră de cosmetice, care ne poate ajuta să ne corectăm defectele fizice! Ce mai contează că am stat să lucrăm până în zori, că am fost bântuite de insomnii sau, dimpotrivă, că am avut parte de o noapte furtunoasă de pasiune, dacă putem corija totul cu ajutorul unui concelear de efect?

Dacă restul lumii este obsedată de contouring, franţuzoaicele continuă să iasă din casă cu chipul aproape neacoperit de machiaj şi reflectă un şarm indiscutabil, mult mai pregnant decât al mediatizatei Kim Kardashian! Ultimul lor inamic? Clasicul anticearcăn! Citeşte mai jos peroraţia dusă de divele pariziene împotriva concelearului!

Franţuzoaicele nu folosesc anticearcăn

Chic, nonşalanţă, acel je ne sais quoi indescifrabil, de nedefinit şi inefabil: şarmul franţuzoaicelor poate fi captat în cuvinte, dar este de cele mai multe ori imposibil de imitat şi de replicat. Tocmai de aceea, tremurăm de fericire de fiecare dată când una dintre aceste zeiţe catadicseşte să îşi împartă preţioasele sale secrete.

Într-un interviu acordat revistei Vogue, Clemence Poesy, imaginea parfumului Love Story by Chloe şi interpreta unei vrăjitoare cu sânge de zână în „Harry Potter”, a dezvăluit un truc care ne-a lăsat cu gura căscată: în viaţa de zi cu zi, ea foloseşte cât mai puţin makeup şi se fereşte mai ales de anticearcăn. De unde a învăţat această lecţie? De la mama sa, care nu înţelegea sub nicio formă fascinaţia de care se bucură concelearul, considerând că amprentele negre de sub ochi reprezintă „cele mai mişcătoare trăsături umane”.

Nu numai frumoasa Poesy este de părere că anticearcănul ar trebui interzis în trusa noastră de cosmetice! Chloé Perrin, directorul creativ al brandului Perrin Paris, este de părere că cearcănele ne oferă un aer romantic, interesant, şi ne conferă o personalitate mai puternică decât zidul fad și artificial pe care ni-l construim pe faţă atunci când aplicăm tone de contouring.

Şi makeup artistul francez Violette susţine această teorie! Ea consideră că cearcănele creează un efect natural de smokey eyes şi le evidenţiază subtil și delicat în machiajele sale, aplicând un strop de balsam pe pleoape şi o mascara neagră ca noaptea!

Însă asta nu înseamnă că poţi părăsi casa complet nearanjată, afişând cu mândrie o pereche de cearcăne şi pielea uscată de sub ochi. Chiar dacă privesc machiajul cu circumspecţie, franţuzoaicele nu au deloc aceeaşi atitudine faţă de îngrijirea pielii, scrie DivaHair. Ele utilizează uleiuri naturale (cel de cocos este minunat pentru o demachiere a ochilor lipsită de riscuri) şi investesc sume mai mari decât muritoarele de rând în creme pentru o privire luminoasă. Iar atunci când vedem cât de bine arată Constance Jablonski, nu putem decât să fim de acord cu absolut tot ceea ce fac franţuzoaicele!

Iar dacă nu vrei nici în ruptul capului să renunţi la magicul concelear, tot Violette te îndeamnă să îl înlocuieşti cu un produs pe bază de pigmenţi care reflectă lumina, fără a bloca prospeţimea cu particulele enervante de corector!

