Curtea de Apel a admis plângerea unui protestatar împotriva ordonanţei DIICOT prin care dosarul a fost clasat pe 26 iunie 2020. Este vorba de Ioan Crăciuneanu, care a fost bruscat și rănit la picior de o grenadă fumigenă în timpul intervenției violente a forțelor de ordine împotriva manifestanților din Piața Victoriei, în seara zilei de 10 august 2018.

Solutia pe scurt:

Dosar nr. 26619/3/2020

În baza art. 341 alin. 6 lit. b Cod procedură penală admite plângerea formulată de petentul Crăciuneanu Ioan împotriva ordonanței nr. 2122/D/P/2019 din data de 26.06.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism şi, în consecinţă, : Desfiinţează ordonanța nr. 2122/D/P/2019 din data de 26.06.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism in privinta solutiilor de : * clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii de către suspecții CAZAN LAURENŢIU VALENTIN, CHIRICĂ MIHAI DAN, CUCOŞ GHEORGHE SEBASTIAN și SINDILE IONUŢ-CĂTĂLIN a infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 52 alin 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, * clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal și participaţie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal, * clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art 35 alin. 1 Cod penal, * clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal ?i uz de fals prev. de art. 323 Cod penal. Trimite cauza la procuror in vederea : * completarii urmaririi penale fata de suspecții CAZAN LAURENŢIU VALENTIN, CHIRICĂ MIHAI DAN, CUCOŞ GHEORGHE SEBASTIAN și SINDILE IONUŢ-CĂTĂLIN sub aspectul savarsirii infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, * completarii urmaririi penale cu privire la infracţiunile de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal și participaţie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal, * completarii urmaririi penale cu privire la infracţiunile de complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, * completarii urmaririi penale cu privire la infracţiunile de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal și uz de fals prev. de art. 323 Cod penal. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu azi, 16.04.2021. Judecator Ghita Ciprian Alexandru

Document: Incheiere - camera preliminară