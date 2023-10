„Cât timp va mai avea România o companie aeriană de stat?”

Este întrebarea care se pune în aceste momente în care ajutorul de stat pentru TAROM întârzie, planul de restructurare încă nu e aprobat de Comisia Europeană, iar achiziția de noi avioane e sub semnul întrebării. În ultimii doi ani, compania a primit ajutoare de stat sau garanții de peste 120 de milioane de euro, dar pentru salvarea ei, ar fi nevoie de aproape patru ori mai mult, așa cum au estimat autoritățile.

Compania de stat a fost înființată în 1954, arunci când TARS - Transporturile Aeriene Româno - Sovietice, a fost redenumită TAROM. Compania avea zboruri peste tot în lume, iar în decembrie 1989, TAROM avea mai mult de 60 de aeronave și avea curse către New York, Bangkok, Beijing sau Singapore. La 34 de ani distanță, compania abia supraviețuiește. Vinde avioane și nu cumpără unele noi, pierde angajați, iar numărul de curse scade anual. În plus, TAROM se afundă în datorii, în ciuda faptului că din 2020 și până acum, statul român a acordat de mai multe ori ajutoare de stat companiei TAROM, justificate de pierderile suferite din cauza pandemiei. Suma totală primită de compania de stat, de la stat, în doi ani și jumătate, a fost de 122 de milioane de euro, potrivit Radio Europa Liberă, relatează Realitatea PLUS.

Ajutoare de stat pentru TAROM, în perioada 2020-2022

Februarie 2020 - Guvernul PNL Orban - 37 milioane de euro - TAROM a primit de la statul român un împrumut de salvare temporar, după aprobarea de către Comisia Europeană în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Iulie 2020- Guvernul PNL Orban - 64 de milioane de euro - Guvernul de la București aproba printr-o ordonanță de urgență acordarea unui credit cu garanții de stat pentru TAROM. Suma nu a fost aprobată la Bruxelles. Banii nu au fost dați, prin urmare.

Octombrie 2020 - Guvernul PNL Orban - 19 milioane de euro - Comisia Europeană a aprobat încă un ajutor de stat pentru pierderile din 2020.

Mai 2022- Guvernul PNL PSD Ciucă- 1,9 milioane de euro - Comisia Europeană mai aprobă ca statul român că acorde TAROM un ajutor de stat.

Așadar, soarta companiei depinde aproape exclusiv de o infuzie de capital pe care statul român, principalul acționar, vrea să-l acorde, dar pentru care are nevoie de aprobarea Comisiei Europene. Iar decizia europeană e așteptată de doi ani, pentru că, în schimbul ajutorului, compania s-a angajat să implementeze un plan dur de restructurare. Planul inițial propus de stat nu a fost însă pe placul Comisiei, care a cerut, de câteva ori, refacerea acestuia. Ultima variantă propusă de TAROM a ajuns la Comisie în decembrie 2022. Iar de atunci, statul român așteaptă un răspuns privind aprobarea sau nu a acordării ajutorului de stat.

În planul de restructurare TAROM, depus inițial la Comisia Europeană, costul total al restructurării era evaluat la 408 milioane de Euro și cuprindea o serie de măsuri. Printre ele, reînnoirea flotei sau reducerea numărului de personal cu aproximativ 400 de persoane. Din costul total al restructurării, 217 milioane de Euro reprezenta aportul propriu al Tarom la finanțarea măsurilor de restructurare care constă în vânzări de active, darea in plata a unor participații sau obținerea unui leasing financiar pentru achiziția unor noi aeronave.

Ministrul Sorin Grindeanu a declarat de-a lungul acestor ani, de mai multe ori, că verdictul Comisiei va veni în curând și că va fi unul pozitiv. La solicitarea Radio Europa Liberă, Comisia Europeană a transmis că investigația privind ajutorul de stat nu s-a încheiat încă.

Ultimul an în care TAROM a încheiat pe plus a fost 2007. De atunci, cifrele arată doar scăderi, mai ales în perioada pandemiei. Dacă ne uităm la ultimii 15 ani, cifra de afaceri a companiei a crescut cu doar 18%, veniturile - cu 5%, iar cheltuielile cu 25%.

Bilanț TAROM, 2008-2022

Sursă: Radio Europa Liberă/Realitatea PLUS

În schimb, au evoluat indicatorii de contraperformanță. Dacă în 2008, pierderile TAROM erau de 6,3 milioane de lei, anul trecut au ajuns la 274,6 milioane de lei. Adică de 43 ori mai mult. Datoriile au crescut de trei ori în 15 ani.

În aceeași perioadă au plecat mai mult de jumătate din salariați.

În plus, în 2022, numărul de destinații a scăzut la 20 externe și 7 interne și se mai zboară doar cu 18 aeronave, fără niciun zbor pe lungă distanță. În interiorul companiei se vorbește de vânzarea a încă 8 aeronave, ceea ce ar însemna că până în 2025, TAROM va mai rămâne cu doar zece aeronave. Iar achiziția de noi avioane este sub semnul întrebării. În 2018, Ministerul Transporturilor semna un contract prin care TAROM urma să cumpere cinci dintre cele mai performante aeronave Boeing, prin intermediul unei companii de leasing. Din cinci au mai rămas patru, iar achiziția lor a fost amânată de la un an la altul. Potrivit Europa Liberă, în acest moment, achiziția e blocată întrucât societatea de leasing s-a răzgândit.

În plus, TAROM nu va mai zbura spre Londra de anul viitor, spune liderul de sindicat, Narcis Pascu. În ultimii doi ani, compania a renunțat la șase rute - Barcelona, Alicante, Valencia, Hamburg, Stockholm, Erevan și Tbilisi, iar următoarea pe listă ar fi Londra, una dintre destinațiile preferate de români și la care cursele sunt ocupate mereu în totalitate. O discuție aparte pentru cursa de Londra este legată de slotul TAROM de pe aeroportul Heathrow, acel spațiu orar dedicat special unei companii pentru aterizările și decolările curselor regulate. Companiile vechi și cu tradiție își păstrează sloturile pe care le au închiriate de ani de zile.

„Acel slot valorează 22 de milioane de lire sterline și în planul de restructurare este trecut, fiindcă noi am făcut scandal pe tema asta, este trecut că nu se vinde, ci se va închiria. Dar, odată ce se va închiria, se va pierde, chiriașul va avea drept de preempțiune și va cumpăra”, spune Narcis Pascu, liderul sindicatului TAROM, citat de Radio Europa Liberă.

De ce s-a ajuns în acest punct? „Management prost” - răspund toți cei care înțeleg ce se întâmplă la TAROM și cine sunt vinovații. Fostul purtător de cuvânt al companiei, Marius Popescu spune că una dintre deciziile greșite de management este aceea ce a cumpăra aeronave haotic. Între 2017-2018, Tarom a luat în leasing patru aeronave cu o rată de 400.000 de euro pe lună, pentru fiecare dintre ele, deși pe piață la acel moment rata nu depășea 275 - 300.000 de euro.

În plus, TAROM are, în acest moment, o datorie uriașă, de peste 15 milioane de euro, către Compania Națională Aeroporturi București, chiar unul dintre acționari. Suma reprezintă chiria pe care compania de transport aerian trebuie să o plătească lunar pentru hangarul și clădirile pe care le are în proprietate.

Totodată, potrivit Europa Liberă, unul dintre punctele strecurate printre deciziile manageriale luate în 2022 ascunde un posibil plan de vânzare a acțiunilor TAROM - „A fost demarată acțiunea pentru evaluarea participațiilor TAROM în vederea vânzării” - scrie sec în raport, fără alte informații suplimentare.

Planul de privatizare nu este ascuns nici de ministrul Transporturilor. În martie 2023, Sorin Grindeanu a recunoscut că privatizarea companiei, prin vânzarea unei părți din acțiunile statului, e o soluție pe care o ia în calcul.