Recent, ministerul a publicat Ghidul solicitantului pentru „Acțiunea dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, parte a Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027.

Din bugetul total de 27 de milioane de euro, județul Gorj ar urma să primească cea mai mare sumă (9.000.000 EUR), urmat de Hunedoara (7.847.682 EUR), Hunedoara – ITI Valea Jiului (4.225.675 EUR) și Dolj (6.000.000 EUR).

Majoritatea banilor provin din fonduri europene. Doar 15% vin de la bugetul de stat, potrivit StartupCafe.

Banii vor fi împărțiți unor administratori de schemă de ajutoare

De menționat că, antreprenorii sociali nu vor avea acces direct la finanțare. Banii vor fi împărțiți unor administratori de schemă de ajutoare de minimis.

Solicitanții eligibili care vor deveni administratori de schemă de ajutoare de minimis sunt:

Potrivit prevederilor, sunt administratorii eligibili sunt instituțiile de învățământ superior, cu sediul în zona vizată de apel, acreditate conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, unitățile administrativ teritoriale locale și/sau județene cu capacitate administrativă, tehnică, juridică și financiară în domeniul programelor cu finanțare nerambursabilă.

În plus, mai sunt eligibile ONG-urile cu experiență în domeniul economiei sociale, constituite conform legislației naționale în vigoare referitoare la asociații și fundații, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Nu în ultimul rând, sunt eligibile parteneriatele între oricare dintre aceste entități, cu mențiunea că dacă parteneriatul este constituit dintre o entitate publică și o entitate privată calitatea de lider o poate avea doar entitatea publică. În cazul parteneriatelor încheiate între entități private este obligatoriu ca cel puțin unul dintre parteneri să aibă sediul/punctul de lucru cu activitate desfășurată în zona vizată de apel.

Organizațiile care vor deveni administratori de grant vor depune proiecte mari și vor putea primi ajutoare de minimum 2 milioane EUR fiecare.

Administratorii de schemă de ajutoare vor recruta viitorii întreprinzători care primesc ajutoare de minimis

Administratorii de schemă de ajutoare de minimis desemnați vor putea recruta în cadrul proiectelor mari viitorii întreprinzători, care vor trebuie să înființeze întreprinderi sociale. În acest mod vor beneficia de ajutoare de minimis.

De asemenea, administratorii de grant vor fi obligați să aloce cel puțin 70% din fondurile primite direct către aceste finanțări pentru întreprinderile sociale nou-înființate. În acest fel, antreprenorii sociali vor putea accesa ajutoare de minimis cuprinse între 100.000 și 300.000 de euro.

Pentru a beneficia de sprijin, antreprenorii vor trebui să contribuie și ei cu minimum 5% din valoarea nerambursabilă primită. În plus, fiecare întreprindere socială care accesează finanțarea va avea obligația de a angaja cel puțin doi salariați.