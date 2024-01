Elevii din comuna Schela, județul Galați, fac cursurile în ger după ce școala a intrat în reabilitare, iar activitățile au fost mutate în containere. Deși acestea sunt dotate cu aer condiționat și câte un calorifer, rețeaua electrică nu poate face față, prizele topindu-se de cele mai multe ori, relatează Ziare.com.

"La noi, la ciclul primar, învaţă în jur de 140 de copii, la ciclul gimnazial 115 şi avem şi grădiniţele. În total, avem în jur de 360 de copii. Datorită temperaturilor din timpul ultimelor nopţi, de -10 sau -12 grade, ieri dimineaţă a fost mai rece. Am consultat doamnele învăţătoare şi mi-au zis că la ora 08.00 era mult mai rece şi abia după ora 09.00 şi-au dat copiii hăinuţele de pe ei şi atunci am convocat consiliul de administraţie şi am informat inspectoratul. Am ajuns la propunerea ca astăzi (joi - n.r.) şi mâine (vineri - n.r.) copiii să înveţe în online", a declarat directorul şcolii, la un post TV.

Drept urmare, clasele primare au început de joi să facă orele online, însă elevii din ciclul gimnazial încă fac orele în containere.

Primarul localității recunoaște că școlarii suferă de frig. "Este în licitaţie. Nu am putut începe anul şcolar pentru că nu aveam cum în octombrie-noiembrie să îi mut. Asta am putut improviza, dar vreau să cred că am improvizat bine cu tot ce am făcut acolo", a spus Maricel Petrea, primarul comunei Schela.

Părinții se tem pentru siguranța copiilor fiind de părere, că riscul de incendiu este foarte ridicat în containere. Școlarii vor continua cursurile tot în frig, dacă temperatura scăzută se va menține.