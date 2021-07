In cadrul proiectului ’’Romania Educata’’ exista numeroase schimbari, care urmeaza sa fie aprobate prin Memorandum, saptamana viitoare, de Guvern. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial Ligia Deca.

Profesorii si elevii se revolta

Dintre noutati, cea care a generat cele mai multe reactii este inlocuirea bacalaureatului actual cu un examen unic, pe care sa il sustina toti absolventii liceului, indiferent de profil. Acesta va fi format din testari transdisciplinare, bazate pe competente.

De asemenea, invatamantul liceal va fi format din trei rute, adica profiluri - teoretic, profesional si vocational. Elevii se vor putea transfera anual de la un profil la altul in baza unui examen. Vestea a generat reactii atat din partea profesorilor, cat si din partea elevilor.

Coalitia de guvernare si-a exprimat dorinta ca in doi ani reforma sa fie implementata in legislatie cu un anumit nivel de aplicabilitate. In plus, se doreste a fi implementata fie sub forma unei noi legi a Educatiei, fie sub forma de modificari aduse legii actuale sau a legii initiale din 2011.

Examen unic, pe model PISA

Totodată, și absolvenții unei școli profesionale vor putea susține examenul de Bacalaureat, cu aceleași probe pe care le dau elevii de la toate celelalte filiere.

Un alt element de noutate va fi posibilitatea de a organiza examene de admitere la liceu, înainte de desfășurarea Evaluării Naționale, acolo unde cererea depășește oferta. Locurile neocupate în urma examenului de admitere vor urma sa fie ocupate prin repartizarea elevilor în ordinea notelor la Evaluarea Națională.

În 2021, absolvenții de clasa a VIII-a au fost primii care au avut de rezolvat subiecte de tip PISA, pe broșuri.