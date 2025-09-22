„Vremea se va menține frumoasă și caldă luni și marți, dar și miercuri, în mare parte din țară. Însă, miercuri va începe în Moldova să se răcească puternic față de ziua de miercuri. Mâine (marți – n.r.) vor fi maxime între 22 și 32 de grade Celsius, iar miercuri va fi mai rece, cu temperaturi între 17 grade (în nordul Moldovei) și 31 de grade Celsius în sudul Banatului și al Olteniei. Joi, vremea se va răci semnificativ, așa că temperaturile maxime vor fi între 10 și 28 grade C”, a explicat pentru HotNews.ro meteorologul ANM Raul Ilea.

Răcirea vremii se va menține inclusiv în weekend, când temperaturile maxime vor fi între 12 grade și 25 de grade Celsius. Astfel, și în weekend va fi vreme mai rece decât în mod normal, a mai spus meteorologul.

Potrivit sursei citate, frontul atmosferic rece nu va aduce foarte multe ploi, ci temperaturile vor scădea mult, așa că trecem de la o vreme mult mai caldă decât de obicei, la o vreme mult mai rece. „Vor fi și ploi, însă nu însemnate cantitativ, iar ele vor apărea în principal în vest, nord-vest, centru și evident și la munte”, a mai spus meteorologul.

Maximele zilei de astăzi ajung la 32 C în țară (în Banat), în timp ce în dimineața zilei de mâine, temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 18 grade Celsius, conform datelor ANM.