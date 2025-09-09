Poliţia Capitalei anunţă că doi poliţişti bucureşteni, aflaţi în timpul liber, au intervenit, luni seară, pentru a opri un conflict izbucnit în trafic, în Sectorul 6 al Capitalei.

”Conflictul a avut loc la intersecţia unor străzi din zonă, unde un bărbat de 45 de ani, în urma unor divergenţe în trafic, a agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetăţean străin, aflat în trafic, într-un autovehicul”, a transmis Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au precizat că suspectul a lovit autoturismul, provocand distrugeri, iar ulterior l-a lovit și pe conducătorul acestuia.

”La scurt timp, un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, aflat în zonă, a fost agresat fizic de acelaşi bărbat. În acel moment, doi poliţişti aflaţi în timpul liber – unul din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare, celălalt din cadrul Secţiei 18 Poliţie – au intervenit fără ezitare. Aceştia au acţionat rapid şi profesionist, imobilizând agresorul până la sosirea echipajelor de ordine publică”, a mai transmis sursa citată.

Agresorul a fost condus la sediul poliției și audiat. Oamenii legii au decis reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, incidentul a avut loc la trecerea de pietoni din intersecția bulevardelor Iuliu Maniu și Paul Teodorescu. Acolo, suspectul a intrat în conflict cu un șofer – cetățean din Burundi – pe fondul acordării priorității de trecere. Ulterior, bărbatul și-a continuat comportamentul agresiv, de această dată împotriva unui tânăr de 18 ani. Până la sosirea echipajului de la Secția 22, agresorul a fost imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber.