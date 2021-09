Într-o postare pe Facebook, Jurma a prezentat un grafic cu evoluția ratei de infectare, conform căreia, în următoarele două săptămâni, va depăși 6 cazuri la mia de locuitori în majoritatea județelor. În scurt timp, vom atinge chiar pragul de 12.000 de cazuri de Covid-19 pe zi.

În acest context, cercetătorul critică dur negaționismul și lipsa de reacție a autorităților.

”Urmeaza sa repetam tragedia din Lombardia in Romania. Daca italienii repeta acum siguranta din valul 1 in Romania, noi urmeaza sa repetam dezastrul din valul 1 in Italia.

Romania va demonstra lumii ce inseamna nu doar sa ai lideri negationisti, ci si o majoritate intoxicata de propaganda negationista

Pentru mine este evident ca am devenit o majoritate negationista care se reflecta atat in guvernare, cat si in Parlament. Sedusi de propaganda negationista si antivaccinista, romanii au ajuns la un consens: cei vulnerabili vor plati cu viata pentru confortul celor care se cred invulnerabili.

Pentru negationisti, la fel ca pentru guvernanti, este imposibil de inteles ca intr-o pandemie, la fel ca intr-un razboi, cine nu este parte din solutie e parte din problema.

Negationistii sunt parte din problema, insa treptat, pe masura ce isi impun punctul de vedere in spatiul public si politica, agresivitatea lor creste si se vor indrepta impotriva celor care sunt parte din solutie, a oamenilor responsabili, care vor fi supusi unor restrictii inutile si discriminatorii.

Pentru negationisti este discriminare ca cineva care face ceva mai mult decat ei sa primeasca mai mult decat ei. Daca ei nu pot sa circule nimeni nu poate sa circule. Este ca si cum minoritatea orbilor ar decide ca nimeni nu mai are voie sa conduca pentru ca ei nu pot sa vada.

Pentru oamenii responsabili pana si asta ar fi acceptabil. In efortul lor disperat de a salva vieti, oamenii responsabili ar accepta sa fie solidari cu cei care nu vor sa se vaccineze si sa accepte masuri non-farmaceutice dure de restrictie a circulatiei virusului, asa cum sunt aplicate in toate tarile care au reusit sa tina pandemia sub control.

Dar negationistii nici asta nu vor, ei vor sa se comporte ca si cum pandemia nu exista pentru ca, in logica negationista practicata de la varful tari pana la talpa tarii, daca negi pandemia, pandemia dispare.

Prin urmare ei vor relaxare indiferent de situatia din spitale.

Daca insa intrebi un negationist de unde stie ca bola nu exista sau nu e grava, va deveni agresiv si iti va cere tie sa ii demonstrezi contrariul. Cand ii demonstrezi contrariul va deveni si mai agresiv pentru ca i-ai expus incompetenta.

Negationistii nu vor sa mai auda nici de restrictii ca solutie, dar nici de avantaje pentru cei care sunt parte din solutie. Ei vor sa ne scufundam solidari in abisul COVID-19. Iar un guvern negationist le da dreptate si prin urmare ne vom scufunda solidari indiferent daca ne-am vaccinat sau nu, indiferent daca ne-am declarat sau nu boala, indiferent daca ne testam sau nu.

”România devine incet si sigur raiul repetentilor si incompetentilor, care trebuie doar sa nege valoarea educatiei, a stiintei si in cele din urma a ratiunii”, a transmis indignat cercetătorul.