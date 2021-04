O primă variantă, pe care liderii USR Plus au și invocat-o, este solicitarea de înlocuire a premierului Florin Cîțu. Scenariul nu este însă foarte plauzibil, atât timp cât PNL și UDMR au precizat că nu doresc schimbarea actualului premier.

A doua variantă ar fi ca USR Plus să păstreze portofoliul Sănătății și să numească un alt ministru în locul lui Vlad Voiculescu. Un nume vehiculat a fost cel al medicului parlamentar Adrian Wiener. Varianta a fost însă respinsă de liderul PLUS Dacian Cioloș, care a explicat faptul că ministerul aparține Plus, nu USR.

Un alt scenariu care ar permite păstrarea coaliției, este ca USR să cedeze Ministerul Sănătății și să primească alt portofoliu.

În fine, cea mai drastică variantă ar fi ieșirea USR de la guvernare, ceea ce ar provoca o criză guvernamentală, mai ales în condițiile în care PSD a precizat că nu va susține un guvern minoritar PNL și este pregătit de alegeri anticipate.