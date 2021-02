Decanul și Consiliul Facultății de Drept au decis să propună rectorului Universității din Bucureșți exmatricularea a 45 de studenți care au conlucrat în vederea fraudării unor examene din sesiunea de iarnă a anului I, o decizie unică în istoria facultății.

Judecătorul Cristi Danileț se poziționează în favoarea exmatriculării studenților care au copiat, comentând că dreptul și furtul nu fac casă bună.

Prorectorul Universității: Furtul de idei este furt

Sorin Costreie, prorector pentru Rețele universitare și Relații publice al Universității din Bucureșți, susține că trebuie discutat dacă măsură de exmatriculare a studenților care au fraudat examenele de la Facultatea de Drept este prea dura, precizând că "furtul de idei este furt".

Costreie susține că trebuie vizat fondul problemei, făcând referire la moralitatea problemei.

„Mai putem vorbi în acest context de onestitate? Sau e dată ea strict de o reglementare? Dar de conștiința? Ține ea de vreo procedura? Chiar nu mai există valori și principii etice? Morală noastră este doar parțial prinsă în reglementări juridice. Dincolo de legi și instanțe juridice, ar trebui să ne gândim în primul rând la instanțe și legi morale. Altfel îmi pare că încurajăm atitudini de tipul "hoțul neprins e negustor cinstit". Serios? Singurele noastre constrângeri sunt doar cele juridice și procedurale? Furtul de idei, mai ales când le iei că atare, cu tot cu formă lor, este furt”, a adăugat Sorin Costreie.

Ești mic, plăteșți mai mult decât face

Claudiu Tufiș, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din Bucureșți, ridică o serie de semne de întrebare în legătură cu pedeapsa aplicată tuturor studenților implicăți.

"Să înțeleg că facultatea de drept își învață studenții, unii dintre ei viitori judecători, că orice încălcare a legii, chiar și la prima abatere, trebuie pedepsită cu pedeapsa cea mai dura pe care o are la îndemână judecătorul? Altfel nu îmi explic de ce deși regulamentele prevăd mai multe sancțiuni din care se poate alege acestea au fost ignorate și s-a aplicat direct exmatricularea pentru toți", a scris Claudiu Tufiș pe Facebook.

Tufiș trage un semnal de alarmă și asupra responsabilității facultății și a profesorilor.

"Sunt curios câți dintre studenții exmatriculati de la facultatea de drept vor merge în justiție pentru a contesta decizia. Sunt curios și câți dintre ceilalți studenți vor evalua dacă facultatea i-a tratat corect pe colegii lor și vor acționa conform concluziilor.

Mă întreb: profesorii nu au nicio responsabilitate în cazul acesta? Facultatea nu are nicio responsabilitate? Universitatea nu are nicio responsabilitate? Vorbim de un spațiu al educației și am impresia că s-a pierdut o ocazie importantă de a educa toți studenții din UB, nu doar pe cei 45", adaugă Tufiș.

Gelu Duminică: Nu tot ceea ce este imoral este și ilegal

Sociologul Gelu Duminică, profesor al Facultății de Sociologie din cadrul UB, a subliniat însă că există o diferența între situația cadrelor de la Facultatea de Drept și cazul studenților prinși copiind.

"Despre cei 45 de studenți care au copiat la examen:

- Conform Regulamentelor în vigoare, în acest caz, decizia nu poate fi decât una, respectiv exmatricularea.

- Sper că acest caz să îndemne cadrele didactice să treacă la examene de tip eseu. Dacă vrei să vezi ce a înțeles studentul, și nu ce a memorat, problema copiatul dispare. În plus, profesorul din mine vede dacă am provocat studentul au ba. Din punctul meu de vedere, un student nu are nevoie de mine să memoreze.

- Da, înțeleg argumentul moral oferit de cei care spun că profesorii condamnați definitiv sunt tolerați de Facultatea de Drept, pe când studenții care au copiat nu, însă nu tot ceea ce este imoral este și ilegal. Copiatul este și ilegal și imoral", a scris acesta pe Facebook.

USR, în contradicție cu mesajul "Fără penali"

Conducerea USR Tineret a transmis inițial, însă, o altă opinie, făcând apel la o pedeapsa mai slabă pentru cei care au fraudat examenele de la Drept. Opinia, în contradicție cu mesajul susținut de partid în ultimii ani, "Fără penali", a fost ștearsă, ulterior.

"Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la discursul radical promovat de anumiți magistrați în spațiul public, cu privire la nevoia de pedepsire a 45 de studenți de la Facultatea de Drept a Universității de Drept, acuzăți de fraudă la examene.

Credem cu tărie că rolul justiției este acela de a reabiliata și de a reforma indivizii pentru a-i aduce pe calea unui comportament prosocial, și nicidecum pedepsirea cu duritate de dragul imaginii publice. Sau de dragul ascunderii mizeriei sub preș. Execuțiile publice sunt o rămășiță medievală demnă de regimurile absolute sau teocratice", scrie USR Tineret într-o postare pe care a decis să o șteargă.

Președintele USR și vicepremierul Dan Barna a declarat pentru Edupedu.ro că "a fost un text nepotrivit" postarea publicată de USR Tineret. "A fost un text nepotrivit. El nu se mai află pe pagină. Nu vrem să se transmită un mesaj greșit. Dacă vrei rezultate bune soluția e să înveți. Să trișezi la examene e greșit și aici nu trebuie să existe nuanțe. În niciun context", a declarat co-președinte al USR PLUS.