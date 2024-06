"Am venit astăzi la Parchetul General pentru a cere clarificări, pentru a-mi cere telefonul înapoi şi de a mă scutura efectiv de mizeria aruncată cu trei zile înainte de alegerile din 9 iunie asupra noastră (...). O să fac o cerere pentru urgentarea percheziţiei informatice sau pentru returnarea bunurilor, pentru că în momentul acesta Parchetul General pur şi simplu a făcut o tâlhărie. Timp de două săptămâni reţine nişte bunuri şi practica spune că le va reţine două luni - trei luni, şi creează neplăceri, creează nervi, nervozitate, probabil speră să obţină mărturii prin genul ăsta de presiuni asupra martorilor", a susţinut Simion, citat de Agerpres.

Liderul AUR a adăugat că nu sunt probe împotriva sa, a afirmat că nu a încurajat pe nimeni să falsifice semnături şi a susţinut că are informaţii potrivit cărora va fi "ridicat" şi de alte "structuri ale Parchetului".

"Să termine odată povestea asta. E albă, e neagră, le-am găsit pe telefoane proba asta, proba asta, proba asta, proba asta. Nu au ce găsi despre mine, nu am încurajat pe nimeni să falsifice, ei probabil vor să găsească altceva. Am informaţii că mă vor ridica şi alte structuri ale Parchetului, spre exemplu, DNA-ul. Să mă ridice. Eu nu am nimic ilegal săvârşit, mă pun la dispoziţia oricărui organ de anchetă, dar asta e legat mai mult de calitatea noastră de competitor electoral, pentru că au cerut aici dosare din ianuarie, anul acesta, care erau în competenţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Sunt dosare din septembrie, anul trecut, cerute de acest procuror. E o vânătoare de vrăjitoare şi nu am de gând să stau cu mâinile în sân şi să suport genul ăsta de presiuni. Daţi-mi telefonul, domnule procuror! Căutaţi-l dacă vreţi, n-am nicio problemă, îmi dau acordul dacă asta doriţi, dar daţi-mi telefonul", a completat Simion.

Simion a criticat organele de urmărire penală pentru că acestea ar tergiversa instrumentarea cazului său.

"Eu mă pun la dispoziţia organelor de anchetă, nu e nevoie să se facă arestări pe stradă, mandate de aducere. Sunt aici, vin, dar să discute şi cu noi cineva,. A venit, într-un final, vineri, pe 7 iunie, domnul Iacob, a zis că revine cu răspunsurile, pentru că tot ceea ce am înaintat către dânsul speram să ajungă la domnul Florenţa, şi nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimeni nu m-a chemat, nu mi-a zis nimeni nici pâs. Când am vrut să vorbesc cu cineva oficial din această instituţie au fugit toţi. Telefonul era la colega mea care răspundea când nu puteam eu să răspund. Mă pun la dispoziţia organelor de anchetă, dar se pare că este ceva cusut cu aţă albă. Atât timp cât nu sunt anchetat, nu se întâmplă nimic", a conchis liderul AUR.