Flori Maior, figura centrală care a demascat protocoalele controversate dintre SRI și justiție, revine în atenția publică după ce a reușit să depășească presiunile exercitate de ceea ce ea numește „câmpul tactic”.

Recent, în cadrul podcastului „Legende Urbane”, aceasta a rememorat experiențele traumatizante din perioada detenției, susținând că a fost victima unor dosare fabricate drept represalii pentru dezvăluirea unor fraude de amploare în care erau implicate persoane din sfera serviciilor secrete.

Relatările sale despre mediul carceral din România, marcate de o puternică încărcătură emoțională, oferă o perspectivă inedită asupra mecanismelor de putere din spatele gratiilor.

În urma acestor dezvăluiri, realizatorul Mihai Belu i-a lansat o provocare ambițioasă: extinderea activității sale în mediul online prin lansarea unui canal de YouTube dedicat dramelor umane din sistemul judiciar.

Proiectul își propune să devină o platformă pentru povești cutremurătoare, de la cazuri de persoane nevinovate condamnate pe nedrept, până la situații în care statul a abandonat deținuți sau epiloguri mai puțin cunoscute ale unor procese celebre.

Prin această inițiativă video, Flori Maior dorește să transforme propria luptă împotriva sistemului într-un instrument de sprijin pentru alte victime, oferind vizibilitate celor a căror voce a fost redusă la tăcere.